Trường đại học An Giang tuyển sinh đa dạng

PGS-TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho biết năm 2022, trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh cả nước đã tốt nghiệp THPT. Theo đó Phương thức 1 xét tuyển dành cho xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (tối đa 1% CT). Phương thức 2 ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM (tối đa 2% CT). Phương thức 3 xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (tối thiểu 22% CT). Phương thức 4 xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022 (40% CT). Phương thức 5 xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (tối thiểu 30% CT). Phương thức 6 xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tối đa 5% CT). 32 ngành tuyển sinh như sau: Giáo dục mầm non (100 CT; tổ hợp môn xét tuyển gồm có: M02, M03, M05, M06), Giáo dục tiểu học (200 CT; A00, A01, C00, D01), Giáo dục chính trị (30 CT; C00, C19, D01, D66), Sư phạm Toán học (30 CT; A00, A01, C01, D01), Sư phạm Vật lý (15 CT; A00, A01, C01, C05), Sư phạm Hóa học (30 CT; A00, B00, C02, D07), Sư phạm Ngữ văn (30 CT; C00, D01, D14, D15), Sư phạm Lịch sử (30 CT; A08, C00, C19, D14), Sư phạm Địa lý (30 CT; A09, C00, C04, D10), Sư phạm Tiếng Anh (110 CT; A01, D01, D09, D14; môn chính: Tiếng Anh); Quản trị kinh doanh (100 CT; A00, A01, C15, D01), Marketing (70 CT; A00, A01, C15, D01), Tài chính - Ngân hàng (2 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp: 100 CT; A00, A01, C15, D01); Kế toán (90 CT; A00, A01, C15, D01), Luật (3 chuyên ngành Luật kinh tế, Luật hành chính, Luật hình sự: 45 CT; A01, C00, C01, D01), Công nghệ sinh học (90 CT; A00, B00, C15, D01; ngành này có chương trình đào tạo chất lượng cao), Kỹ thuật phần mềm (130 CT; A00, A01, C01, D01), Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin: 180 CT; A00, A01, C01, D01), Công nghệ kỹ thuật môi trường (30 CT; A16, B03, C15, D01), Công nghệ kỹ thuật hóa học (40 CT; A00, A01, B00, D07), Công nghệ thực phẩm (140 CT; A00, B00, C05, D07; ngành này có chương trình đào tạo chất lượng cao); Chăn nuôi (60 CT; A00, B00, C08, D08), Khoa học cây trồng (75 CT; A00, B00, C15, D01; ngành này có chương trình đào tạo chất lượng cao); Bảo vệ thực vật (140 CT; A00, B00, C15, D01), Phát triển nông thôn (45 CT; A00, B00, C00, D01), Nuôi trồng thủy sản (60 CT; A00, B00, D01, D10), Việt Nam học (2 chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn: 150 CT; A01, C00, C04, D01), Ngôn ngữ Anh (2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch: 180 CT; A01, D01, D09, D14; môn chính Tiếng Anh), Văn học (40 CT; C00, D01, D14, D15), Kinh doanh quốc tế (60 CT; A00, A01, C15, D01), Quản lý tài nguyên và môi trường (30 CT; A00, A01, B00, D07), Triết học (30 CT; A01, C00, C01, D01). Cũng theo PGS-TS Võ Văn Thắng, Trường ĐH An Giang đã có 95,5% giảng viên trình độ sau ĐH. Trường hiện hợp tác nhiều viện, trường quốc tế với 77 bản ghi nhớ đã được ký kết, trong đó có các cơ sở giáo dục ĐH lớn ở Mỹ, Hà Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia…