Trường đại học Kinh tế Huế: Thế mạnh từ bề dày truyền thống và đổi mới số

Tiên phong số hóa và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngoài các ngành có truyền thống lâu đời, HUE đã nhanh chóng đưa vào giảng dạy các ngành học đón đầu xu thế như Digital marketing, Kinh tế số, Thương mại điện tử, Logistics… Đặc biệt, cuối tháng 5.2026, nhà trường chính thức công bố 4 chương trình đào tạo mới ở các bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ gồm: Cử nhân Digital marketing, Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Thạc sĩ Kế toán và Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Các chương trình này tập trung trang bị cho người học tư duy hiện đại, năng lực ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và kỹ năng vận hành xuyên biên giới.

Trao đổi với Thanh Niên về định hướng phát triển mang tính đột phá này, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế khẳng định, tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường hiện nay đã được đổi mới một cách toàn diện và tổng thể trên nền tảng công nghệ, mục đích cao nhất là để bắt nhịp kịp thời với sự phát triển phi mã của khoa học công nghệ hiện đại.

Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế là cơ sở đào tạo uy tín tại miền Trung ẢNH: H.N

Bên cạnh yếu tố công nghệ, PGS-TS Trương Tấn Quân cũng nhấn mạnh ngoại ngữ chính là điểm then chốt mà nhà trường đang tập trung tối đa trong chiến lược đào tạo dài hạn. Định hướng đến năm 2030, 100% sinh viên tốt nghiệp tại trường phải có đủ khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. "Nhà trường ưu tiên tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Đây là bốn ngoại ngữ cốt lõi mà nhà trường đang tập trung phát triển theo nhu cầu thị trường, các em phải giao tiếp, làm việc hiệu quả trong môi trường lao động quốc tế", PGS-TS Trương Tấn Quân chia sẻ.

Một trong những yếu tố tạo nên uy tín của HUE chính là chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên. Nhiều năm qua, nhà trường luôn ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi, cử gần 400 lượt cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu sau đại học tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu uy tín hàng đầu ở cả trong và ngoài nước.

Nhờ chiến lược này, tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã sở hữu tỷ lệ gần 50% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ. Con số này vượt cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Gắn kết doanh nghiệp và những con số biết nói về cơ hội việc làm

Nhà trường xác định rằng, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế không chỉ cần những kiến thức hàn lâm trên giảng đường mà cốt lõi phải là kỹ năng thực hành và sự nhạy bén với thị trường, vì vậy, nhiều năm qua nhà trường đã chủ động đẩy mạnh mô hình hợp tác trường đại học - doanh nghiệp.

Liên tục ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều doanh nghiệp, cùng hàng loạt đối tác kinh tế lớn trong và ngoài nước. Mạng lưới liên kết này giúp sinh viên HUE khi được trực tiếp tiếp cận với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, nắm bắt rõ ràng các tiêu chí tuyển dụng khắt khe và tham gia các kỳ thực tập, trải nghiệm thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhờ mô hình đào tạo thực tế, gắn kết cung - cầu này, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của HUE đạt con số ấn tượng: 95,85% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định, trong đó có tới 86,3% sinh viên làm việc đúng với chuyên môn được đào tạo.

Bên cạnh việc đảm bảo đầu ra công việc, việc chia sẻ gánh nặng tài chính, chăm lo đời sống học tập cho sinh viên cũng là chính sách nhân văn được lãnh đạo Trường HUE đặt lên hàng đầu. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã trích từ nguồn ngân sách của trường hơn 11,7 tỉ đồng để chi trả các suất học bổng khuyến khích và hỗ trợ học tập trực tiếp cho sinh viên.