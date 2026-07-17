Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động ngày càng mang tính toàn cầu, học sinh không chỉ tìm kiếm một chương trình đào tạo chất lượng mà còn mong muốn được trang bị năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên, du học toàn phần không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp với mọi gia đình bởi những yếu tố liên quan đến chi phí, khoảng cách địa lý và khả năng thích nghi khi sống xa nhà. Chính vì vậy, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế ngày càng nhận được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

Tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), mô hình đào tạo liên kết quốc tế đã được phát triển từ năm 2007 và từng bước hình thành một hệ sinh thái đào tạo quốc tế đa ngành, đa đối tác, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế ngay từ những năm đầu đại học.

Trong gần 20 năm qua, TDTU đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 230 trường đại học tại 30 quốc gia, triển khai hơn 18 chương trình liên kết đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những nền tảng quan trọng của hệ sinh thái đào tạo quốc tế tại TDTU là mạng lưới hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới như La Trobe University (Úc), The University of Waikato (New Zealand), emlyon Business School (Pháp), Saxion University of Applied Sciences (Hà Lan), University of the West of England (Anh), cùng nhiều đối tác quốc tế khác đến từ Anh, Úc, New Zealand, Cộng hòa Séc, Malaysia, Đài Loan và Ý.

Tất cả đối tác liên kết đào tạo với TDTU đều được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế, đặc biệt, Waikato Management School (thuộc University of Waikato) và emlyon Business School sở hữu chứng nhận kiểm định Triple Crown danh giá gồm AACSB, EQUIS và AMBA (thuộc Top 1% các trường đào tạo kinh doanh trên thế giới).

Điểm nổi bật của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại TDTU là lộ trình học tập linh hoạt; đa dạng ngành nghề bao gồm Kinh doanh, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ, và Khoa học xã hội; chi phí hợp lý với nhiều điểm đến theo nhu cầu. Sinh viên có thể lựa chọn các mô hình (3+0), (2+1.5), (2+2), và (3+1) tùy theo chương trình đào tạo, nhận bằng cấp quốc tế hoặc song bằng của cả hai trường. Tất cả chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp người học phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Ngay từ năm nhất, sinh viên có cơ hội tham gia các buổi giao lưu học thuật, chuyên đề chuyên ngành, workshop cùng giảng viên và giáo sư đến từ các trường đại học đối tác quốc tế. Những hoạt động này giúp người học tiếp cận các góc nhìn đa chiều, phương pháp học tập hiện đại và xu hướng phát triển mới trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, các chương trình tham quan doanh nghiệp, hoạt động hướng nghiệp, ngày hội việc làm và các dự án thực tế được tổ chức thường xuyên, giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động và sớm hình thành định hướng nghề nghiệp tương lai.

Sinh viên cũng có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học thuật, học tập ngắn hạn tại nước ngoài, trải nghiệm môi trường đa văn hóa và mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, TDTU tiếp tục mở rộng các chương trình liên kết đào tạo ở những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao như Kinh doanh số, Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa, năng lượng và phát triển bền vững.

Ngoài ra lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ Anh với các chuyên ngành TESOL, English Literature, và Creative Writing nhằm đón đầu chiến lược "tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam" và ngành Ngôn ngữ Trung quốc với số lượng sinh viên bùng nổ trong thời gian gần đây cũng góp phần đưa TDTU thành một trung tâm đào tạo liên kết quốc tế toàn diện, đa dạng về ngành nghề, phù hợp với xu hướng và thị trường lao động toàn cầu hiện nay.

Song song với kiến thức chuyên môn, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng được doanh nghiệp đánh giá cao như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình trong môi trường đa văn hóa. Nhiều học phần thực hành và dự án nghề nghiệp cũng được tích hợp vào chương trình nhằm tăng cường khả năng thích ứng với thực tiễn công việc.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, hệ sinh thái đào tạo quốc tế của TDTU đã trở thành môi trường học tập của nhiều thế hệ sinh viên. Cộng đồng cựu sinh viên hiện đang học tập, làm việc tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, góp phần khẳng định giá trị của mô hình đào tạo gắn với hội nhập quốc tế.