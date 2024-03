* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng từng vào đến bán kết giải lần I - 2023. Đến với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục là đơn vị đăng cai vòng loại và vòng chung kết (VCK). Ở vòng loại khu vực TP.HCM mùa này, đội chủ nhà dù được đặt cách nhưng vẫn quyết định tham gia. Qua đó, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long đã sàng lọc lực lượng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm…

Lá thăm may rủi đưa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào bảng A, được đánh giá là “khó nuốt” khi có đội Trường ĐH Văn Lang và đội Trường ĐH Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng). So với vòng loại, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thể đã sự cải thiện về lối chơi, bản lĩnh thi đấu cứng cáp hơn. Nhưng mặt khác, lực lượng của họ cũng bị mất mát, khi có 2 vị trí chủ chốt không thể tham gia VCK vì các lý do khác nhau. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đình Long cũng đã kịp thời bổ sung những nhân tố mới nhằm khỏa lấp khoảng trống. Đáng chú ý, cầu thủ Lư Đình Đức Anh, con trai của cựu danh thủ Lư Đình Tuấn (cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, cựu HLV CLB TP.HCM và CLB Bình Dương tại giải V-League) cũng trở lại trong đội hình Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ngoại binh Oluka Praisegod (trái) là chân sút chủ lực của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng NHẬT THỊNH

Với tư cách chủ nhà, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ đấu trận khai mạc vào chiều nay (15.3). Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long chắc chắn đang rất khao khát có màn ra quân suôn sẻ, như một món quà cho đông đảo khán giả nhà. Tuy nhiên, tham vọng giành 3 điểm đầu tay của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ vấp phải thách thức lớn, khi họ phải chạm trán với đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. HLV Nguyễn Đình Long nhận định: “Đây là đối thủ mạnh. Họ là trường chuyên về thể dục thể thao, có tố chất, kỹ thuật và nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có một trận đấu mở màn cống hiến. Động lực lớn của chúng tôi là khán giả trên sân nhà”.

Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng vào VCK với thành tích toàn thắng ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung. Đặc biệt, đội bóng đến từ Đà Nẵng còn vượt qua đương kim vô địch ĐH Huế để giành vé đi tiếp vào TP.HCM. Điều này cho thấy đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cái tên rất đáng xem tại VCK. Đặc biệt, trong đội hình của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng sở hữu tiền vệ Lê Tấn Tịnh chơi rất hay, có khả năng tạo đột biến cao và từng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung. Về trận đấu đầu tiên ở VCK, HLV Nguyễn Hữu Thịnh tự tin nhưng cũng dè chừng trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng: “Khi đến với vòng này, các đội đều như nhau. Gặp ai thì chúng tôi cũng tự tin là mình sẽ có thể chơi được. Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng là cựu binh, có kinh nghiệm hơn ở giải đấu này, còn chúng tôi là tân binh. Ngoài ra, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có lợi thế sân nhà, còn chúng tôi không có nhiều thời gian để làm quen sân thi đấu chính thức”.

Tiền vệ Lê Tấn Tịnh của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng rất nguy hiểm NHẬT THỊNH

Màn chạm trán này được đánh giá là ngang tài ngang sức và hứa hẹn kịch tính, khó đoán. Đội tân binh Trường ĐH TDTT Đà Nẵng với khao khát khẳng định mình sau 16 năm dài vắng bóng. Trong khi đó, chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ nhập cuộc hưng phấn với sự tiếp lửa của lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt.