Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp nghi tự tử tại nhà riêng

Sáng 1.6, một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận ngành chức năng tỉnh này đang phối hợp với gia đình làm rõ việc bà N.T.T.O (52 tuổi), Trưởng khoa Dược BVĐK Đồng Tháp, nghi tự tử tại nhà riêng, thuộc P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Sáng sớm cùng ngày, tại khu vực nhà riêng của bà N.T.T.O có khá đông lực lượng chức năng như công an, viện kiểm sát…

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, cơ quan công an đang triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, thực hiện các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân nghi bà N.T.T.O tự tử có liên quan đến sai phạm của các gói thầu của BVĐK Đồng Tháp đã thực hiện với Công ty Việt Á hay không.





Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sáng sớm cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo bà N.T.T.O. tử vong tại nhà nghi do tự tử. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Bà N.T.T.O. có trình độ thạc sĩ, nhiều năm làm Trưởng khoa Dược của BVĐK Đồng Tháp.