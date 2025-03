Trường Quốc tế Á Châu ký kết hợp tác với Đại học Nevada

Hợp tác chiến lược - Kết nối cơ hội giáo dục quốc tế

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của tiến sĩ Brian Sandoval - Chủ tịch Đại học Nevada, Reno cùng các lãnh đạo cấp cao, giáo sư, trưởng khoa đang công tác tại trường. Về phía Asian School có sự tham gia của ban lãnh đạo nhà trường, cùng đại diện các thầy cô giáo, nhân viên và các em học sinh.

Thành lập năm 1874, Đại học Nevada, Reno thuộc nhóm những trường đại học hàng đầu tại Mỹ (R1 Carnegie), với hơn 60 trung tâm nghiên cứu hiện đại. Đại học Nevada, Reno không chỉ cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn đào tạo những nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai.

Tiến sĩ Brian Sandoval - Chủ tịch Đại học Nevada, Reno và thầy Stuart McLay, Giám đốc Giáo dục - Trường Quốc tế Á Châu ký kết Tuyên bố hợp tác song phương

Sự kiện hợp tác đã mở ra cơ hội để học sinh Trường Quốc tế Á Châu tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao của Đại học Nevada, Reno. Qua đó, học sinh sẽ có những trải nghiệm học tập đa dạng và trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cần thiết để tự tin bước vào môi trường học thuật quốc tế, cũng như phát triển thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và sáng tạo.

Thầy Stuart McLay - Giám đốc Giáo dục, đại diện Trường Quốc tế Á Châu chia sẻ về sự kiện hợp tác này

Đại diện Trường Quốc tế Á Châu - Thầy Stuart McLay chia sẻ, nhà trường luôn coi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục, với mục tiêu tạo ra môi trường học tập chất lượng cao, nơi sự phát triển toàn diện của các em được ưu tiên hàng đầu. Việc hợp tác với Đại học Nevada, Reno sẽ mang đến cơ hội học tập và phát triển trong môi trường quốc tế cho học sinh Asian School, từ đó nuôi dưỡng khát vọng lĩnh hội tri thức toàn cầu.

Tiến sĩ Brian Sandoval - Chủ tịch Đại học Nevada, Reno phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, tiến sĩ Brian Sandoval cũng bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác bền vững với Asian School, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa cho học sinh trong hành trình chinh phục tri thức và vươn ra thế giới.

Cơ hội học bổng giá trị và định hướng tương lai

Song song với lễ ký kết hợp tác, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Hội thảo Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh với sự tham gia của các giáo sư Đại học Nevada, Reno. Buổi hội thảo tập trung vào phần hỏi - đáp, cung cấp những thông tin hữu ích về các chương trình đào tạo tại Đại học Nevada, Reno cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, học sinh cũng được tư vấn cách thức lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.

Sự kiện giúp học sinh hiểu rõ hơn về xu hướng ngành nghề và nhu cầu thị trường lao động toàn cầu

Học sinh Lê Huỳnh Tiểu Thư (lớp 9/6 cơ sở Trần Nhật Duật) bày tỏ: "Hội thảo giúp em hiểu hơn những khó khăn học sinh phải đối mặt khi đi du học, từ đó xác định các kỹ năng cần thiết khi bước vào môi trường học tập mới trong tương lai".

Điểm nhấn của sự kiện là cơ hội xét duyệt học bổng tại chỗ dành cho học sinh lớp 12. Các em được phỏng vấn trực tiếp cùng các đại diện của Đại học Nevada, Reno, cũng như được tư vấn về các tiêu chí xét tuyển, thông tin chi tiết về chương trình học bổng. Đặc biệt học sinh được xem xét nhận học bổng dựa trên năng lực, thành tích học tập tại trường.

Tham gia Chương trình Xét duyệt học bổng tại chỗ, Trương Cẩm Đào (lớp 12/20, cơ sở Cao Thắng) chia sẻ: "Em đã được tư vấn nhiều thông tin hữu ích về chương trình học, giá trị học bổng tại Đại học Nevada, Reno. Đồng thời, em cũng có cơ hội định hướng rõ hơn về con đường du học trong tương lai, đặc biệt là những lựa chọn phù hợp với năng lực và đam mê của mình".

Học sinh Asian School tại chương trình xét duyệt học bổng tại chỗ với đại diện từ Đại học Nevada, Reno

Hơn 25 năm thành lập phát triển, Trường Quốc tế Á Châu không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học danh tiếng trên thế giới, tạo ra nhiều cơ hội học tập và phát triển cho học sinh.

Tính đến năm 2024, hơn 3.255 học sinh đã chuyển tiếp du học tại 746 trường đại học ở 29 quốc gia thuộc 4 châu lục. Trong đó, rất nhiều cựu học sinh đã giành học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, University of Cambridge, University of British Columbia, Monash University, National University of Singapore, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie...

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình đầu tiên đạt kiểm định quốc tế của Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools, Anh Quốc) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường. Việc học tập tại trường đã đạt kiểm định CIS, học sinh Asian School sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi đăng ký xét tuyển, học tập ở môi trường giáo dục đại học nước ngoài, đồng thời có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các chương trình học bổng và sở hữu lợi thế khi nộp hồ sơ vào hơn 870 trường phổ thông và hơn 600 trường đại học tại 121 quốc gia trên toàn cầu hiện là thành viên của CIS. Để biết thêm thông chi tiết về trường Quý P hụ huynh có thể truy cập tại: http://www.asianschool.edu.vn/