Năm 1995, trong làn sóng đổi mới và xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Văn Lang ra đời – thuộc nhóm năm trường dân lập đầu tiên của cả nước, đánh dấu bước ngoặt khi các cơ sở ngoài công lập bắt đầu tham gia cung ứng nhân lực cho nền kinh tế thị trường. Văn Lang sớm thể hiện mô hình đại học tự chủ, gắn kết cộng đồng trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đổi mới.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đã tăng từ khoảng 18–19% năm 2019 lên 22,76% năm 2024, và dự kiến đạt 30% vào năm 2030 – phản ánh vai trò ngày càng lớn của khối tư thục trong cấu trúc giáo dục đại học quốc gia. Số lượng trường tư thục được kiểm định và tham gia các bảng xếp hạng quốc tế tăng nhanh.

Trong bối cảnh ấy, Trường Đại học Văn Lang được xem là một trong số ít các cơ sở ngoài công lập phát triển ổn định và bền vững suốt ba thập niên. Tính đến nay, trường đã và đang đào tạo hơn 156.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, kiến trúc sư, dược sĩ và bác sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho nhiều lĩnh vực: công nghệ, kinh tế, truyền thông, văn hóa – nghệ thuật và sức khỏe.

Những câu chuyện cựu sinh viên khởi nghiệp, tham gia nghiên cứu quốc tế hay hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo là những lát cắt sống động, minh chứng cho thấy sự đa dạng và khả năng thích ứng của người học trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Ba thập niên phát triển của hệ thống đại học ngoài công lập đã góp phần hình thành một lực lượng người học năng động, tự chủ và hội nhập. Riêng tại Trường Đại học Văn Lang, 26 khóa sinh viên tốt nghiệp với gần 78.000 cựu sinh viên và học viên cao học đã gia nhập thị trường lao động, hiện diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong và ngoài nước - từ công nghệ kỹ thuật, kinh doanh, truyền thông, xã hội nhân văn, đến sức khoẻ và du lịch.

Giáo dục đại học ngày nay không chỉ dừng ở việc trang bị chuyên môn, mà còn hướng đến khả năng tạo ra giá trị thực tế – qua đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xã hội, hay các dự án phục vụ cộng đồng. Mô hình đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang phản ánh rõ xu hướng này khi chú trọng kết nối doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu ứng dụng.

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang nhận định bên cạnh vai trò đào tạo nhân lực, nhà trường hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với cộng đồng: "Văn Lang thường xuyên hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức để triển khai những dự án phục vụ cộng đồng, từ các chương trình tình nguyện, khởi nghiệp xã hội cho đến những đề án phát triển bền vững tại địa phương. Thông qua đó, tri thức từ giảng đường được ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống."

Từ thế hệ đầu tiên đến lớp sinh viên trẻ hôm nay, hành trình của các cựu sinh viên Văn Lang phản ánh sự đa dạng trong con đường lập nghiệp - từ quản trị, luật, môi trường đến thiết kế, sáng tạo và nghiên cứu.

Doanh nhân Lê Anh Thơ - sinh viên khóa 1 ngành Du lịch, là một trong những nhân lực sớm bước vào lĩnh vực dịch vụ – du lịch thời kỳ Việt Nam mở cửa. Ở tuổi 24, chị trở thành Giám đốc Tiền sảnh hệ thống khách sạn 5 sao Sofitel, rồi tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý tại British Council, hệ thống Mathnasium (Hoa Kỳ) và các thương hiệu cao cấp của PNJ. Chị chia sẻ: "Quyết định học ở Văn Lang năm 1995 là bước ngoặt của tôi. Chương trình tập huấn tại Mỹ và những kiến thức từ các giảng viên giàu kinh nghiệm đã giúp tôi tự tin khi bước vào môi trường khách sạn quốc tế và bắt đầu con đường quản lý chuyên nghiệp."

Tiếp nối tinh thần "học để hành", Nguyễn Hữu Phú, sinh viên ngành Luật Kinh tế, cùng nhóm bạn thành lập Công ty TNHH Đào tạo - Đầu tư - Tư vấn Luật Văn Lang khi còn là sinh viên năm cuối, chủ động tạo việc làm của các đồng môn trẻ.

Từ khối ngành kỹ thuật, ThS. Lâm Tuấn Qui - tốt nghiệp ngành Công nghệ Môi trường, sáng lập Công ty TNHH Xử lý chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang năm 2000. Doanh nghiệp do anh xây dựng hiện tham gia nhiều dự án xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường cho các cơ sở sản xuất tại phía Nam, quy tụ đội ngũ kỹ sư với phần lớn là cựu sinh viên cùng trường.

Ở lĩnh vực quản trị kinh doanh, ThS. Lý Quang Thắng, cựu sinh viên khóa 9 ngành Quản trị Kinh doanh, nay là Giám đốc Nhân sự Toàn cầu của Katalon LLC, cho biết trải nghiệm học tập tại Văn Lang giúp anh thích ứng nhanh trong môi trường doanh nghiệp quốc tế. Theo anh, chất lượng đào tạo được phản ánh rõ qua cách doanh nghiệp tiếp nhận và đánh giá sinh viên sau khi ra trường. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các hoạt động ngoại khóa và môi trường trải nghiệm đã hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng mềm – yếu tố mà thị trường lao động đòi hỏi ngày càng cao. Anh cũng nhấn mạnh vai trò của mạng lưới cựu sinh viên trong việc định hướng thái độ nghề nghiệp cho sinh viên, từ giai đoạn mới nhập học cho đến khi chuẩn bị gia nhập lực lượng lao động.

Thế hệ sinh viên trẻ của Trường Đại học Văn Lang hôm nay tiếp tục mở rộng dấu ấn trong các lĩnh vực sáng tạo và nghiên cứu. Trần Thị Chi, cựu sinh viên ngành Kiến trúc, đạt Giải Nhất International Graduation Project Award 2023 và nhận học bổng thạc sĩ tại Đại học Polytechnic Milan (Ý). Trường Đại học Văn Lang đào tạo ngành Kiến trúc từ năm 1995, thuộc nhóm ít trường được cấp phép đào tạo và cấp bằng Kiến trúc sư chuyên sâu về kiến trúc công trình. Ở bậc cao học, Văn Lang là trường thứ hai tại khu vực phía Nam được phép đào tạo và cấp bằng Thạc sĩ Kiến trúc. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn thiết kế toàn cầu, trong bối cảnh ngành kiến trúc ngày càng đề cao tư duy liên ngành và khả năng hội nhập.

Trần Thị Chi - Cựu sinh viên Khóa 24, ngành Kiến trúc đạt Giải nhất Cuộc thi International Graduation Project Award 2023

Phùng Vĩ Khang, cựu sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, hiện là Giám đốc Nghệ thuật của các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và Tết Đẹp 2024 - đại diện cho một lực lượng nhân lực trẻ, chất lượng cao trong ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam. Khoa Mỹ thuật & Thiết kế của Trường Đại học Văn Lang được biết đến với chương trình đào tạo dựa trên dự án và thực hành chuyên sâu, liên tục cập nhật để bắt nhịp xu hướng thiết kế quốc tế. Đây cũng là một trong những khối ngành thế mạnh của Nhà trường, với hai lĩnh vực được QS World University Rankings by Subject 2025 xếp hạng cao: Nghệ thuật trình diễn (Performing Arts) ở nhóm 51–100 thế giới và Thiết kế (Art & Design) ở nhóm 101–150 thế giới.

Phùng Vĩ Khang - Cựu sinh viên Khóa 24, ngành Thiết kế Nội thất là Giám đốc Nghệ thuật của nhiều chương trình/ sản phẩm âm nhạc nổi tiếng

Trong bối cảnh giáo dục đại học tăng cường hợp tác và mở rộng trao đổi học thuật, nhiều cựu sinh viên Trường Đại học Văn Lang đang làm việc tại các viện nghiên cứu và tổ chức khoa học quốc tế. Tiến sĩ Đặng Huyền Châu, cựu sinh viên khóa 13 ngành Môi trường, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Leibniz (Đức) – một trong những hệ thống viện khoa học lớn ở châu Âu. Năm 2011, khi còn là sinh viên Văn Lang, Huyền Châu cùng nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài "Tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chế", và công trình này đã đoạt giải tại Falling Walls Lab 2016 ở Berlin (Đức). Nhìn lại hành trình học tập và nghiên cứu, Tiến sĩ Đặng Huyền Châu chia sẻ: "Văn Lang không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần tự do học thuật và khát vọng vươn lên trong mỗi thế hệ sinh viên."

Sau ba thập niên hình thành và phát triển, cộng đồng cựu sinh viên của Trường Đại học Văn Lang đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hàng ngàn cựu sinh viên đã trở thành chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng.

Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, nhiều cựu sinh viên duy trì mối liên kết bền chặt với trường thông qua giảng dạy, cố vấn, tuyển dụng và hỗ trợ học thuật. Hiện có hơn 186 cựu sinh viên đang công tác tại Văn Lang, cùng hàng ngàn cựu sinh viên khác thường xuyên tham gia các chương trình hướng nghiệp và hợp tác doanh nghiệp – góp phần lan tỏa tinh thần "người Văn Lang" trong cộng đồng.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu sinh viên Văn Lang được thành lập tháng 8/2025, với 261 thành viên sáng lập, quy tụ các doanh nhân, nhà sáng lập, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy hợp tác nghề nghiệp và hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp. Từ nền tảng này, nhiều chương trình kết nối đã được triển khai như "VLU Future Leaders" – mô hình mentor–mentee giữa cựu sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp; chuỗi giao lưu "VLU CafeBiz", các chuyến "Company Insight Tour", ngày hội tuyển dụng doanh nghiệp cựu sinh viên, diễn đàn "Nâng tầm thế hệ", hay các quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn. Những hoạt động này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động, giúp người học sớm tiếp cận nghề nghiệp.

Trải qua ba thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn Lang đã trở thành một trong những đại học tư thục có quy mô đào tạo lớn tại Việt Nam, gắn liền với triết lý: "Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng." Nhà trường hiện triển khai hơn 100 chương trình đào tạo đa ngành, đa bậc thuộc 8 lĩnh vực, được đối sánh với các chương trình đại học quốc tế. Trong những năm gần đây, Văn Lang tiếp tục tăng cường chất lượng học thuật, phát triển nghiên cứu theo chiều sâu và mở rộng hợp tác, từng bước nâng cao vị thế trong cộng đồng giáo dục đại học khu vực.

Môi trường học tập của Văn Lang đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và được ghi nhận bởi nhiều hệ thống xếp hạng uy tín: Top 251 đại học hàng đầu châu Á (QS Asia University Rankings 2026), Top 1001–1200 đại học thế giới (QS World University Rankings 2026) và Top 601–800 thế giới về tác động phát triển bền vững (THE Impact Rankings). Trường Đại học Văn Lang cũng đạt các chứng nhận quốc tế như FIBAA (Thụy sĩ, 2024) và QS Stars 4 sao trong lần đầu tiên kiểm định (2021). Ba mươi năm đầu là nền tảng để Văn Lang khẳng định tầm vóc, ba mươi năm tới sẽ là hành trình mở rộng ảnh hưởng, nuôi dưỡng tinh thần nhân văn – sáng tạo – hội nhập, hướng đến xây dựng một cộng đồng tri thức đóng góp tích cực cho tương lai Việt Nam.