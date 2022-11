Truy bắt nghi phạm bắn trọng thương người đàn ông đang ngồi uống nước cùng vợ cũ

Chiều 19.11, chỉ huy một đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, trú H.Lục Nam, Bắc Giang) để làm rõ việc người này dùng súng tự chế bắn trọng thương một nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18.11, Giang đến nhà bà M.T.M (61 tuổi, trú xã Bình Sơn, H.Lục Nam) thì thấy anh V.V.D (49 tuổi, trú H.Lục Nam) đang ngồi uống nước cùng gia đình bà M., trong đó có cả chị H.T.N (44 tuổi, trú H.Lục Nam; vợ cũ của Giang).

Nổi máu ghen tuông, Giang đã dùng súng tự chế bắn vào ngực anh D. khiến nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác khám nghiệm hiện trường, truy bắt Giang để làm rõ vụ việc.





Theo chỉ huy đội nghiệp vụ thuộc PC02 Công an tỉnh Bắc Giang, bước đầu cơ quan này nhận định nguyên nhân Giang bắn anh D. là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai có thông tin về Giang cần thông báo ngay cho công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp thông tin về Giang.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho thiếu tá Nguyễn Tiến Hiển, Phó đội trưởng Đội điều tra trọng án PC02 Công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại 0913868345.