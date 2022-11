Truy nã toàn quốc ‘sát thủ áo đen’ chém đứt lìa chân người đi đường

Tối 11.11, lãnh đạo Công an H.Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với bị can nguy hiểm Vũ Tá Đăng (28 tuổi, quê tại H.Thanh Oai, Hà Nội; thường trú tại P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội) về tội “cố ý gây thương tích”, quy định tại điều 134 bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Đăng có mâu thuẫn về tiền bạc với ông N.V.H (50 tuổi, trú xã Hồng Vân, H.Thường Tín). Ngày 13.7, Đăng gọi điện rủ Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, trú P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

Chiều 14.7, Hoàng lái xe máy đến gặp Đăng rồi thay biển số giả, chuẩn bị dao rồi chở nhau đến gần nhà ông H. chờ gặp nhưng không được nên quay về.

Khoảng 16 giờ ngày 15.7, Đăng gọi điện cho Hoàng rồi cả hai chuẩn bị “đồ nghề” để di chuyển về H.Thường Tín.

Khi đến đường TL427, phát hiện ông H. đang đi bộ trên vỉa hè nên Đăng bảo Hoàng dừng lại. Sau đó, Đăng cầm dao áp sát từ phía sau rồi chém đứt lìa chân phải của nạn nhân. Gây án xong, Đăng lên xe của Hoàng chờ sẵn để tẩu thoát.





Vào cuộc truy xét, Công an H.Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Hoàng và Đăng. Tuy nhiên, thời điểm thi hành lệnh bắt, Đăng đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã đối tượng này để phục vụ điều tra.

Công an H.Thường Tín cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa Đăng đến trụ sở công an nơi gần nhất. Hoặc ai biết thông tin về Đăng báo ngay cho Công an H.Thường Tín theo số điện thoại 0945413688, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hay cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP.Hà Nội.

Công an H.Thường Tín cũng yêu cầu Đăng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.