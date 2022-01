Truy tố đội phó cảnh sát hình sự góp vốn mở sòng bạc

Cụ thể, bị can Tô Mỹ Nhí (34 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bị can Đoàn Hồng Phúc (39 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an Q.Tân Phú, là nguyên Phó trưởng Công an P.6, Q.6), Song Hỷ Phu (38 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 42 tuổi) bị truy tố tội tổ chức đánh bạc.

Các bị can Đinh Văn Phụng (48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Thanh Phong (41 tuổi, ngụ Q.6), Trần Văn Tài (48 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.11), Lê Quốc Dũng (51 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (52 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị truy tố tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, ngày 5.5.2020, Công an TP.HCM bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp đánh bạc ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú). Tại đây, công an thu giữ gần 160 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phát hiện “ổ bạc” này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet. Toàn bộ tiền lời lỗ và tiền xâu được Nhí, Huy tính toán ghi lại trên máy tính hoặc sổ ghi chép để thanh toán với cổ đông góp vốn theo tỷ lệ: Ngô Nhựt Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%, Huy 10%...





Hồ sơ, tài liệu vụ án xác định Nhí quen biết Phúc từ năm 2017, khi Phúc được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá ở Q.Tân Phú. Tháng 9.2019, sau khi thuê được nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo, Phúc liên lạc với Nhí, Ngô Nhựt Thanh bàn bạc tổ chức đánh bài binh xập xám, đá gà qua mạng; thu lợi bất chính từ tiền xâu bài, xâu gà, núp bóng các hoạt động kinh doanh bãi giữ ô tô.

Từ tháng 10.2019 - 5.2020, Nhí được giao quản lý sổ sách, tiền bạc và hằng tháng tính toán chi phí chia tiền xâu bài, tiền “cỏ gà” cho các bị can trong nhóm. Ngoài ra, Nhí trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua internet và nhóm cổ đông góp vốn...

Còn Ngô Nhựt Thanh tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn Q.Tân Phú, có quen biết với Phúc từ năm 2018, khi Phúc là trinh sát Đội CSHS Công an Q.Tân Phú. Trước khi tổ chức sòng bạc trên, Thanh từng tổ chức đánh bạc núp bóng bãi xe trên đường Lũy Bán Bích (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) được một thời gian thì bãi xe bị thu hồi. Kể từ đó, Thanh cùng Phúc, Nhí tổ chức đánh bạc ở 30/2 Trịnh Đình Thảo với vai trò trực tiếp quản lý, điều hành. Tháng 3.2020, được sự đồng ý của Phúc, Nhí nên Thanh cấu kết với Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Trong đó, Trần Mạnh Huy đóng vai trò giúp sức cho Nhí thống kê hoạt động lời lỗ của tài khoản đánh bạc, tiền xâu bài, tiền thanh toán với các đối tượng góp vốn theo tuần… Huỳnh Minh Phụng được giao nhiệm vụ cảnh giới cho sòng bạc từ tháng 12.2019 với mức lương 5 triệu đồng/tháng; từ tháng 4.2020 Phụng xin Thanh, Nhí tổ chức thêm “chiếu bạc” dành cho giới tài xế gửi ô tô tại đây để thu tiền xâu.