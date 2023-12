"Chúng tôi rất tự hào vì người Việt Nam sản xuất được ra những chiếc xe máy Việt Nam, cạnh tranh được với các hãng xe của nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã xuất khẩu được xe máy của Việt Nam sang châu Phi, châu Mỹ, tạo được thương hiệu, uy tín về xe máy Việt Nam, công nghiệp xe máy Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường này", ông Đỗ Quang Hiển chia sẻ.

Năm 2003, ông Đỗ Quang Hiển cùng Công ty TNHH T&T đã bảo vệ đề tài nghiên cứu trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm xe máy độc quyền mang nhãn hiệu Majesty. Người T&T tự hào khi đây là sản phẩm mang 100% tâm sức và trí tuệ do mình làm ra. Đáng chú ý, đây cũng là một trong số ít các sản phẩm được công nhận kiểu dáng độc quyền và bảo hộ trên toàn quốc thời bấy giờ.

Từ nền tảng đó, cùng khát vọng hùng cường dân tộc, T&T Group luôn bám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo từng thời kỳ. Đặc biệt, với tinh thần không ngại thử thách, không ngại thay đổi, T&T Group đã tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, từng bước mở rộng quy mô, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, hình thành nên một Tập đoàn kinh tế đa ngành "mạnh về nội lực, giàu về tiềm năng" như ngày nay

Năm 2005, T&T tham gia đầu tư và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng SHB, tiền thân là Ngân hàng thôn Nhơn Ái. "Nhơn Ái tức là nhân ái, là từ tâm, từ chính cái tâm của mình" - chia sẻ của ông Đỗ Quang Hiển khi quyết định cùng T&T tham gia đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Sự lớn mạnh của SHB ngày nay là minh chứng cho những đóng góp tích cực của T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển trong quá trình chuyển đổi, đưa Nhơn Ái vượt lên khỏi tầm nhìn một ngân hàng nông thôn, chính thức trở thành ngân hàng đô thị và ngày nay là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng đã cùng SHB thành lập hệ thống định chế tài chính gồm Chứng khoán, quản lý Quỹ, bảo hiểm SHB Vinacomin sau này là Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội; nhận sáp nhập Ngân hàng Habubank và "giải cứu" thành công Công ty Thủy sản Bình An.

Có một điều đặc biệt, mặc dù nhà sáng lập của T&T Group không xuất phát điểm từ nông thôn, và T&T Group cũng không khởi nghiệp bằng nông nghiệp, nhưng doanh nhân Đỗ Quang Hiển lại luôn dành sự quan tâm, trân trọng với nền nông nghiệp Việt Nam. Từ việc tham gia đầu tư vào ngân hàng nông thôn, cho tới việc tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Chính phủ, T&T Group cũng đặc biệt tham gia vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

"Khi tham gia vào cổ phần hóa, lĩnh vực đầu tiên tôi quan tâm là nông nghiệp, nó rất giá trị với người nghèo. Đó là lĩnh vực luôn khiến tôi đau đáu và cho tới bây giờ tôi cũng vẫn luôn nghĩ đến. Mà cả về sau này, T&T Group cũng sẽ luôn quan tâm đầu tư, phát triển lĩnh vực này. Bởi thế mạnh của Việt Nam là nông nghiệp. Tôi may mắn được đi nhiều nơi, mới thấy người nông dân mình khổ quá. Mong ước của tôi là làm sao cho người nông dân của mình có thể được hưởng lợi từ sản phẩm do mình làm ra cùng với các sản phẩm giá trị gia tăng từ nông sản", ông Đỗ Quang Hiển từng chia sẻ.

Cuối tháng 7.2019, T&T Group đã gây tiếng vang lớn bằng thương vụ thu mua lớn nhất lịch sử ngành điều thế giới với 176.000 tấn điều thô thu mua trực tiếp từ Chính phủ Tanzania. Chỉ sau đó 1 năm, T&T Group tiếp tục lập kỷ lục với hợp đồng thu mua điều lớn nhất từ trước tới nay tại Bờ Biển Ngà với sản lượng 150.000 tấn - tương đương toàn bộ lượng hàng mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đang nắm giữ tại thời điểm đó. Đặt trong bối cảnh giá điều thô trong nước diễn biến phức tạp, nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng vì không cân đối được giá điều thô và giá điều nhân, hợp đồng thu mua điều thô của T&T Group khi đó hết sức ý nghĩa, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy ngành chế biến xuất khẩu điều nhân tại Việt Nam.

Một dấu ấn khác không thể không nhắc đến của T&T Group, đó chính là logistics với Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc - một trong những "siêu cảng" đầu tiên khởi động cho Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Không chỉ là "siêu cảng" hiện đại bậc nhất được tích hợp chức năng của Trung tâm phân phối và Cảng cạn, "siêu cảng" ICD Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hậu cần hàng đầu miền Bắc, kết nối các khu công nghiệp bằng đường bộ, đường sắt, cũng như kết nối với Hà Nội, sân bay quốc tế Hải Phòng và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế, hàng hóa giữa Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc và các thị trường quốc tế khác.

Đáng chú ý, chi phí logistics tại Việt Nam hiện nay vẫn còn rất cao, tương đương khoảng 20% GDP, trong khi đó, ở các nước phát triển, tỷ lệ tương ứng chỉ khoảng 7-9% GDP, thì siêu cảng cạn ICD được kỳ vọng sẽ mở đầu cho sự đột phá của logistics Việt Nam, với tham vọng chi phí logistics giảm xuống 14% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2025 và đến 2035 xấp xỉ Singapore ở mức 8-10%.

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống trong nước như than, khí và thủy điện lớn đã chạm đến giới hạn khai thác và các đòi hỏi ngày càng cao về bảo vệ môi trường, thì phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo được xem là giải pháp cần thiết, để vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện ngày một tăng cao, vừa góp phần phát triển bền vững. Hòa cùng mục tiêu chung hướng tới nền kinh tế carbon thấp và cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ, T&T Group đã chú trọng phát triển mạnh mẽ nguồn điện xanh. Cụ thể, trong những năm gần đây, doanh nghiệp này đã đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG với tổng công suất đạt gần 2.500 MW. Theo tính toán của các chuyên gia, tổng sản lượng điện của T&T Group từ nguồn năng lượng tái tạo đã COD và cả các dự án đã hoàn thành xây dựng đấu nối lưới điện quốc gia sẽ đạt trung bình khoảng 2,1 tỉ kWh, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính tương đương khoảng 1,77 triệu tấn CO2 mỗi năm.



Với mục tiêu phát triển các dự án mang tầm vóc và kiến tạo giá trị bền vững, T&T Group đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thế giới để đầu tư kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của mình như: năng lượng sạch, bất động sản xanh, hạ tầng giao thông và logistics, bảo hiểm, tài chính đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục… Các mối quan hệ hợp tác này đã đạt kết quả, giúp nhiều dự án quy mô lớn của T&T Group và đối tác đi vào thực tế, đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hành trình 30 năm phát triển của T&T Group còn luôn gắn với hoạt động trách nhiệm xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân tiền nhân… Trong đó, T&T Group vinh dự và tự hào được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An giao trọng trách khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch, thiết kế và xây dựng Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An. Mới đây nhất, ngày 28.11.2023, UBND tỉnh Nghệ An và T&T Group đã tổ chức khởi công dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan tại Nam Đàn, Nghệ An, sự kiện quan trọng nhằm triển khai Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, T&T Group đã được tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch, triển khai xây dựng sân bay Quảng Trị với mong muốn tạo ra động lực phát triển cho địa phương này trong tương lai. Cũng tại vùng đất linh thiêng này, T&T Group đã vinh dự được tài trợ xây dựng hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Bên cạnh đó, mỗi năm T&T Group cũng dành hàng trăm tỉ đồng để ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai; hỗ trợ kinh phí lớn để xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có công với cách mạng; xây dựng trường học, trao học bổng cho các em học sinh nghèo để gieo mầm, thắp sáng ước mơ cho thế hệ mai sau; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử trên khắp cả nước… Điển hình nhất, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.

Có một điều rất đặc biệt, nếu như trong kinh doanh, T&T Group lựa chọn chiến thuật đi tắt đón đầu, thậm chí là "đánh mượn sức" thông qua việc bắt tay hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong từng lĩnh vực để tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và khả năng quản trị từ các "ông lớn" quốc tế, thì với bóng đá, bầu Hiển lại lựa chọn cách đi hoàn toàn khác. Bỏ qua những lời đề xuất từ rất nhiều những ông bầu về việc chuyển nhượng lại các đội bóng đang chơi chuyên nghiệp, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã quyết định xuất phát ở vạch thấp nhất để xây dựng một đội bóng mang đúng văn hóa và tinh thần T&T Group.

Và bầu Hiển đã đóng góp cho bóng đá quốc gia những gương mặt nổi bật như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu…, và mới đây là những tài năng trẻ như Tuấn Hải, Văn Tùng, Tiến Long, Văn Chuẩn, Văn Trường…, góp phần cùng bóng đá Việt Nam tạo nên những kỳ tích khiến người hâm mộ nức lòng, bạn bè quốc tế khâm phục. Mới đây nhất là Mai Ngọc và Anh Hoàng, 2 vận động viên của CLB bóng bàn Hà Nội T&T đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, "giải cơn khát vàng" sau 26 năm cho bóng bàn Việt Nam ở nội dung đôi nam nữ khi giành được tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Nhìn lại 30 năm phát triển lớn mạnh và rực rỡ của T&T Group - tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, với các chỉ số ấn tượng cả về chiều rộng và chiều sâu, cùng rất nhiều giải thưởng, bằng khen, vinh danh của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; và đặc biệt là 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều người sẽ thấy ngưỡng mộ và khâm phục. Từ tâm cống hiến, từ lòng tự tôn dân tộc và một khát vọng vì Việt Nam hùng cường, T&T Group đã viết nên một hành trình đầy tự hào theo đúng tinh thần phát triển mà doanh nghiệp luôn theo đuổi: "Trong mỗi cá nhân phải luôn có khát vọng dẫn đầu với lòng tự tôn dân tộc, tự hào dân tộc. Phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, để khẳng định doanh nghiệp Việt Nam không thua kém. Phải luôn chủ động, tự lực tự cường bên cạnh các hoạt động hợp tác cùng những doanh nghiệp hàng đầu của nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm và tận dụng trình độ khoa học của họ".