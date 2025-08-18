Ngày nay, công nghệ đã hiện diện trong từng lớp học, trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa vời, những thiết bị thông minh trở thành công cụ quen thuộc, và tiếng Anh được xem như kỹ năng thiết yếu. Nhưng hơn mười năm trước, khi phần lớn trường học Việt Nam vẫn gắn bó với bảng phấn, sách giấy và cách dạy truyền thống, viễn cảnh ấy dường như quá xa xôi với giáo dục phổ thông.

Chính vào giai đoạn ấy, iSMART Education (iSMART) được thành lập, táo bạo đặt ra mục tiêu: đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của học sinh Việt Nam. Để biến mục tiêu ấy thành hiện thực, họ chọn con đường ứng dụng công nghệ như một “chiếc chìa khóa” mở ra phương pháp học mới, kiên trì tìm kiếm, thử nghiệm, hoàn thiện những giải pháp tối ưu suốt hơn mười năm, không ồn ào, không đi theo trào lưu, chỉ dựa vào một niềm tin duy nhất: đây là hướng đi đúng.

Năm 2013, thời điểm iSMART ra đời, “công nghệ giáo dục” vẫn là khái niệm xa lạ với phần lớn trường học phổ thông. Nhưng với những nhà sáng lập iSMART, họ tin rằng công nghệ chính là chìa khóa rút ngắn khoảng cách tri thức, mở cơ hội hội nhập cho học sinh Việt. Ngay từ năm 2011, đội ngũ sáng lập đã sang Ấn Độ để học hỏi về mô hình bài giảng số. Chuyến đi mở ra góc nhìn mới về cách thiết kế và vận hành nội dung, từ đó hình thành ý tưởng cho một sản phẩm được “đo ni đóng giày” cho thị trường Việt Nam - bài giảng số giúp học sinh học tiếng Anh qua Toán và Khoa học.



Hành trình hiện thực hóa ý tưởng này không hề dễ dàng. Bài giảng số khi đó vẫn quá mới mẻ, việc thuyết phục nhà đầu tư, các sở ban ngành hay các trường chấp nhận thử nghiệm là một thử thách lớn. Thế nhưng, với niềm tin và sự kiên trì, những bài giảng số đầu tiên mang tên iDIGI đã chính thức ra mắt.

iDIGI được thiết kế sinh động với hình ảnh 2D, 3D, âm thanh và tương tác cao, bám sát chương trình Bộ GD&ĐT. Không chỉ là phiên bản điện tử của giáo án, iDIGI mang đến trải nghiệm học tập hoàn toàn mới, giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức môn học, vừa rèn luyện tiếng Anh một cách tự nhiên.

Ngay từ khi triển khai, iDIGI tạo nên sự khác biệt rõ rệt: học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tương tác; giáo viên có thêm công cụ trực quan truyền tải kiến thức. Từ một số trường tiên phong áp dụng, mô hình lan tỏa sang nhiều địa phương, trở thành minh chứng cho việc công nghệ có thể làm thay đổi cách dạy và học. Thành công này được ghi nhận bằng danh hiệu Sao Khuê 2020 cho sản phẩm công nghệ giáo dục xuất sắc, khẳng định hướng đi tiên phong của iSMART.

Gọi hành trình mà iSMART đang đi là hành trình vạn dặm bởi đó là một quãng đường dài bền bỉ, kiên định với mục tiêu mang công nghệ vào lớp học, nâng tầm việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam.

Từ nền tảng bài giảng số iDIGI, iSMART xây dựng một hệ sinh thái công nghệ giáo dục toàn diện, kết nối liền mạch giữa lớp học trực tiếp, lớp học số, trường học trực tuyến và các nền tảng quản lý học tập. Hệ sinh thái này đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, từ nội dung bài giảng, thiết bị tương tác, môi trường học cá nhân hóa, đến kết nối vùng miền và quản lý dữ liệu học sinh.

Điều khác biệt ở iSMART là cách ứng dụng công nghệ không dừng ở vai trò hỗ trợ, mà trở thành trục xương sống của toàn bộ hoạt động dạy và học. Công nghệ được tích hợp xuyên suốt từ thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học, quản lý tiến trình đến đánh giá kết quả. Nhờ vậy, mỗi tiết học vừa hiện đại, vừa giàu tính tương tác; dữ liệu học tập cập nhật liên tục; và lộ trình học của từng học sinh được cá nhân hóa linh hoạt. Đây là nền tảng để giáo viên hỗ trợ kịp thời từng học sinh, phụ huynh đồng hành sát sao trên mỗi bước tiến bộ của con.

Hơn một thập kỷ kiên trì với con đường đã chọn, iSMART hiện đồng hành cùng hàng trăm trường học khắp cả nước, với hàng trăm nghìn học sinh tham gia mỗi năm. Nhờ nền tảng học thuật vững chắc cùng sự đầu tư bài bản, toàn bộ chương trình, hệ thống học tập của iSMART đạt kiểm định chất lượng toàn diện của Cognia (Hoa Kỳ) - tổ chức kiểm định giáo dục uy tín hàng đầu thế giới.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành xu thế toàn cầu, các đơn vị giáo dục cũng gấp rút chuyển mình bắt nhịp, còn với iSMART, đây là bước tiếp nối tự nhiên của chiến lược công nghệ đã được theo đuổi hơn một thập kỷ.

AI trong hệ sinh thái của iSMART được ứng dụng một cách thiết thực và đa dạng, từ công nghệ nhận diện và chấm điểm phát âm giúp học sinh luyện nói tiếng Anh mọi lúc, nhận phản hồi tức thì và cải thiện phát âm theo lộ trình cá nhân; đến khả năng cá nhân hóa nội dung ôn tập, hỗ trợ phát triển tư duy số và rèn kỹ năng tiếng Anh một cách chủ động, hứng thú.

iSMART HCMC Trải nghiệm Mô hình Lớp học số iCLASS Cấp THCS

Đặc biệt, lớp học iSMART nay còn trở nên sinh động hơn với Robot ISAAC - trợ giảng AI có khả năng trò chuyện, sửa phát âm, tổ chức trò chơi nhóm và theo dõi tiến độ từng học sinh. Ngay trong năm học 2025-2026 tới đây, iSMART sẽ tiếp tục đưa vào các “nhân vật ảo” nhằm tăng cường sự gắn kết và cá nhân hóa trải nghiệm, gồm Tư vấn viên AI “Jessie” hỗ trợ phụ huynh 24/7 và Giáo viên ảo (AI Teacher) dẫn dắt học sinh khám phá những tiết học hấp dẫn, giàu tính trải nghiệm. Học tiếng Anh chưa bao giờ thú vị và dễ dàng đến thế.

Từ những bài giảng số hơn mười năm trước, iSMART từng bước ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dạy học, và với AI, hành trình đó nay đạt tới mức học tập cá nhân hóa ở quy mô lớn. AI tối ưu hiệu quả học tập, biến mỗi tiết học thành trải nghiệm gần gũi, hứng khởi và phù hợp nhất với từng cá nhân. Đây như một bước nhảy vọt so với mô hình lớp học truyền thống.

Công nghệ là xu hướng những năm gần đây, nhưng với iSMART, đó là câu chuyện được viết từ hơn một thập kỷ trước. Câu chuyện về iSMART không dừng lại ở những bài giảng số hay lớp học ứng dụng AI, mà là hành trình của một người tiên phong bền bỉ vì học sinh Việt.

Trên chính hành trình đó, nhiều thế hệ học sinh đã lớn lên với khả năng ngoại ngữ vững vàng, trưởng thành cùng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy phản biện… được rèn luyện trong các lớp học tích hợp công nghệ. Cũng chính nhờ công nghệ, những khoảng cách đang dần thu hẹp, từ lớp học nơi phố thị đến những ngôi trường xa xôi, mỗi học sinh đều có cơ hội chạm tới tri thức và dùng tiếng Anh mở cánh cửa bước ra thế giới.

Những thành tựu của iSMART không chỉ là dấu ấn riêng, mà còn là nền tảng nuôi dưỡng hy vọng: với sự đồng hành của những tổ chức giáo dục có tâm và có tầm, học sinh Việt sẽ được học tập trong điều kiện tốt hơn, hay ước mơ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ không còn xa vời. Còn với riêng iSMART, hành trình vạn dặm vẫn đang tiếp diễn, không ngừng được nối dài bởi những giải pháp công nghệ mới, để những ước mơ bước ra thế giới của học sinh Việt Nam trở thành hiện thực.

Nguồn: iSmart