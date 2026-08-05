Từ lộ trình mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến xu hướng điện hóa phương tiện trên toàn cầu, ngành ô tô đang chứng kiến những thay đổi sâu rộng nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững. Khi các hãng xe phải liên tục nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu mức tiêu thụ năng lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt, yêu cầu dành cho các nhà cung cấp cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Từ việc chính thức triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ tháng 6.2026 đến sự phát triển nhanh chóng của xe điện, Việt Nam đang hòa nhịp cùng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành ô tô toàn cầu. Khi các mục tiêu giảm phát thải, Net Zero và ESG ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược, các hãng xe không chỉ phải đổi mới sản phẩm mà còn nâng cao yêu cầu đối với toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bên cạnh những tiêu chuẩn về môi trường, người tiêu dùng ngày nay cũng kỳ vọng nhiều hơn ở một chiếc xe: an toàn hơn, vận hành êm ái hơn và tối ưu hiệu quả năng lượng hơn. Điều này khiến mỗi linh kiện trên xe, dù nhỏ nhất, đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu ngày càng siết chặt hệ thống đánh giá nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu. Không chỉ xem xét chất lượng sản phẩm, các hãng xe còn đánh giá năng lực đổi mới, tính bền vững và khả năng đồng hành lâu dài của đối tác trong hành trình phát triển thế hệ phương tiện tương lai.

Một số mẫu xe Toyota sử dụng lốp OEM của Bridgestone

Nhà máy sản xuất lốp Bridgestone ở Hải Phòng





Là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, lốp xe đóng vai trò quyết định đến độ an toàn, hiệu quả nhiên liệu, sự êm ái và khả năng vận hành của phương tiện. Đặc biệt trong kỷ nguyên xe điện, khi các hãng xe phải tối ưu hóa phạm vi hoạt động, giảm lực cản lăn và kiểm soát tiếng ồn động cơ một cách khắt khe, vai trò của lốp xe càng được đặt lên hàng đầu ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Hơn thế nữa, việc được các hãng xe lựa chọn làm đối tác cung cấp lốp nguyên bản (OE - Original Equipment) không chỉ đơn thuần đến từ chất lượng sản phẩm. Danh hiệu này đòi hỏi nhà sản xuất lốp phải có năng lực đồng hành dài hạn về mặt công nghệ, nghiên cứu phát triển (R&D) và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe của ngành ô tô toàn cầu. Nhờ sở hữu các giải pháp lốp chuyên dụng cho xe điện cùng cam kết phát triển bền vững thông qua chiến lược toàn cầu Bridgestone E8 Commitment, Bridgestone hiện là đối tác OE được nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới chọn mặt gửi vàng. Để đạt được vị thế này, Bridgestone luôn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tương tự như cách Toyota và các OEM toàn cầu đang áp dụng cho các nhà cung cấp chiến lược trong chuỗi cung ứng của mình.

Năng lực vượt trội đó đã được minh chứng rõ nét qua những ghi nhận liên tiếp từ Toyota trong nhiều năm qua. Tại Việt Nam, Bridgestone đã xuất sắc nhận giải thưởng Chất lượng từ Toyota Việt Nam trong 7 năm liên tiếp, đồng thời liên tục được vinh danh ở các hạng mục quan trọng về An toàn và Cải tiến Chi phí. Đặc biệt vào năm 2026, Toyota Việt Nam đã vinh danh Bridgestone Việt Nam với giải thưởng "Nhà cung cấp có hệ thống quản lý môi trường tốt nhất năm 2025". Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Bridgestone trong quản lý môi trường, mà còn thể hiện định hướng nhất quán của Toyota trong việc đồng hành cùng các đối tác chiến lược để xây dựng một hệ sinh thái cung ứng xanh và bền vững.

Hình ảnh lốp Turanza T006 trên cung đường Escape Trip

Trong suốt quá trình hợp tác với Toyota, Bridgestone duy trì tiêu chuẩn "Zero Defect" và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ nhà sản xuất, thị trường và người tiêu dùng. Tại Việt Nam, nhà máy Bridgestone Hải Phòng vận hành theo hệ thống SEQCD (Safety - Environment - Quality - Cost - Delivery), cung cấp hàng triệu lốp xe mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời là nơi sản xuất các dòng lốp đang được trang bị trên nhiều mẫu xe Toyota.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, những nỗ lực trong giảm phát thải carbon thông qua sử dụng nhiệt sinh khối, mở rộng điện mặt trời áp mái và tăng cường nội địa hóa sản xuất cũng cho thấy cách Bridgestone hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững trong thực tế. Nhà máy đạt chuẩn toàn, mỗi chiếc lốp Bridgestone đều là kết quả của quá trình đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ các hãng xe, thị trường và người dùng. Đó cũng là cách Bridgestone góp phần mang đến sự an tâm, hiệu suất vận hành và giá trị bền vững trên mỗi hành trình.

Bridgestone nhận giải thưởng Toyota Awards trong các năm

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, những giải thưởng về môi trường và phát triển bền vững không chỉ là sự ghi nhận cho các nỗ lực hiện tại mà còn phản ánh mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trước tương lai của ngành ô tô. Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới: mỗi cải tiến trong sản xuất, mỗi giải pháp công nghệ và mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường và xã hội.