Từ ngày 1.7 sẽ cấp hộ chiếu mẫu mới

Từ nay đến ngày 1.7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay… Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1.7 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Tuy nhiên, trước việc thay đổi này, nhiều người dân tại TP.HCM lúng túng, khi đến làm hộ chiếu lại về tay không. Chiều 3.6, có mặt tại trụ sở PA08 (Công an TP.HCM), PV Thanh Niên ghi nhận khá nhiều người dân phải ra về tay không khi đến nhận hộ chiếu theo lịch hẹn. Nhiều trường hợp vừa đến cổng đã được lực lượng chức năng hướng dẫn về quy định mới, sau đó lập tức trở về. Bà V. (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho hay bà nộp hồ sơ làm hộ chiếu từ giữa tháng 5, được Phòng Xuất nhập cảnh hẹn đầu tháng 6 đến lấy. Tuy nhiên, vì vướng quy định mới nên bà được hẹn lại ngày 1.7 mới đến lấy hộ chiếu.





Theo ghi nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM có để bảng thông báo trước trụ sở, với nội dung: “Ngày 1.7, Bộ Công an sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới. Vì vậy, từ nay đến 1.7.2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay”.

Theo một lãnh đạo PA08, Công an TP.HCM, bắt đầu từ ngày 1.7, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Việc này nhằm triển khai luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN. Mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.