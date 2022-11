Từ những ‘lần đầu tiên’ cho đến khi ‘quen như hơi thở’ với ứng dụng công nghệ

Từ những lần đầu tiên bỡ ngỡ

Với chị Huỳnh Lê Vy (26 tuổi, TP.HCM), 8 năm là quãng thời gian trưởng thành của một cô sinh viên chập chững rời xa quê hương Quảng Ngãi đến khi thuộc lòng từng ngóc ngách ở thành phố xa lạ này. Trong hành trình 8 năm đầy thăng trầm ấy, Grab như một người bạn đồng hành thân thiết luôn ở bên những lúc chị cần.

“Mình còn nhớ như in nhớ như in cảm giác bất ngờ khi thấy chị họ đặt xe chỉ với vài cú chạm, vì trước đó mình nào biết đến app hay đặt xe công nghệ bao giờ.” - Chị Vy nhớ lại kỷ niệm đầu tiên với Grab. Grab đã gắn bó với chị Vy suốt những năm tháng nơi giảng đường, không ít lần “cứu nguy” những hôm chị trễ giờ hay quên đồ: “Có một lần phải thi vào tiết đầu mà mình lại ngủ quên, thế là mình hoảng cả lên vì trễ xe buýt, may là mình đặt GrabBike nên đến phòng thi kịp giờ. Hay những lần để quên thẻ sinh viên ở nhà, nhờ có GrabExpress mà bạn mình có thể ship thẻ cho mình nhanh chóng để vào trường”.

Hồi tưởng lại, Grab gần như đã đồng hành cùng chị Vy trong những trải nghiệm “lần đầu tiên”. Là lần đầu tiên rời khỏi vòng tay gia đình, lần đầu tiên đặt chân vào cổng trường đại học, hay những hôm bận bịu với công việc đầu tiên. “Trong thời gian đi thực tập vào năm cuối, việc ở công ty chồng lên việc ở trường khiến mình không còn thời gian ăn uống tử tế. Cũng may có những dòng tin nhắn ‘Đừng bỏ bữa nhé’ từ Grab mà mình ăn uống đúng giờ. Những hôm miệt mài chạy deadline, mình cũng không lo đói nhờ những bữa ăn ấm nóng từ GrabFood.”

“Grab dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình” - chị Vy chia sẻ. Dù nay chị Vy đã đi làm, Grab vẫn luôn đồng hành cùng chị như thuở ban đầu. Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất với Grab, chị Lê Vy không ngần ngại khẳng định: “Chắc chắn là hồi dịch Covid-19. Thời điểm đó, cũng may là có GrabMart mà mình và các bạn chung trọ có nhu yếu phẩm để “sống sót” qua dịch”.





Đến khi trở thành mảnh ghép không thể thiếu

Việc “đặt Grab” giờ đây đã “quen như hơi thở" của hàng triệu người dùng, khi tất cả mọi tiện ích đều gói gọn chỉ trong một ứng dụng. Nếu trước kia phải đắn đo sắp xếp thời gian đi làm, đi chợ, nấu ăn thì bây giờ chỉ cần một cú lướt nhẹ, mọi nhu cầu đều được giải quyết. Một số tính năng khác như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, đặt phòng khách sạn cũng đã được tích hợp trên ứng dụng Grab, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khác của người dùng.

Bên cạnh việc mang lại tiện ích cho người dùng, Grab đã tạo ra những cơ hội nghề nghiệp nhằm cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn đối tác. Các bác tài công nghệ có cơ hội thu nhập khi có thể vừa chở khách, giao thức ăn, giao hàng. Những chủ quán ăn, cửa hàng kinh doanh trên GrabFood và GrabMart lại có thêm cơ hội tăng doanh thu nhờ kênh bán hàng mới, cũng như phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó, Grab còn kết nối nông sản và đặc sản địa phương an toàn, chất lượng từ nông dân, hợp tác xã đến người tiêu dùng thông qua ứng dụng công nghệ. Điều này cũng đồng nghĩa người dùng có thể tiếp cận hàng hóa chất lượng, song người nông dân có thêm nguồn tiêu thụ nông sản.

Trên những cung đường tấp nập, không khó để bắt gặp các bác tài với màu áo xanh lá quen thuộc. Những chuyến xe ấy có khi là kiện hàng, có lúc là bữa ăn nóng hổi, hay những thực phẩm tươi ngon, đang được các bác tài hối hả vận chuyển đến người dùng. Dù 8 năm trôi qua, hành trình của Grab vẫn chưa dừng lại. Tựa như một người bạn đồng hành, Grab vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để thấu hiểu, chia sẻ với người dùng và đối tác, mang đến những đóng góp tích cực cho Việt Nam.