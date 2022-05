Tư vấn sức khỏe ‘Bạn hỏi - Bác sĩ trả lời’: Hỏi đáp về bệnh sốt xuất huyết

Câu hỏi:

Tuần trước con tôi bị sốt, ho, đau đầu… Tôi có cho cháu uống thuốc hạ sốt nhưng triệu chứng không giảm. Gia đình nghi ngờ bé nhiễm Covid-19, nhưng làm test nhanh âm tính nên gia đình đưa cháu đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị sốt xuất huyết (SXH). Triệu chứng khá giống nhau vậy thì làm sao để phân biệt được ạ? SXH có thể điều trị tại nhà được không ạ?

Trả lời:

Chào bạn. Hiện tại dịch SXH đang bùng mạnh, câu hỏi của bạn cũng là nổi thắc mắc của nhiều người trong những ngày gần đây.

SXH và Covid-19 đều là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Tuy các triệu chứng ban đầu khá giống nhau dễ gây nhầm lẫn với biểu hiện như sốt, đau đầu, đau mỏi người,... nhưng hai bệnh có những điểm khác nhau về triệu chứng bệnh, đường lây truyền và đặc biệt là diễn biến bệnh.

Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, lây qua đường hô hấp. Bệnh nhân mắc Covid-19 có biểu hiện viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở, mất khứu giác, vị giác, đau rát cổ họng, nghẹt mũi… nặng sẽ có biểu hiện viêm phổi, thiếu ô-xy và suy hô hấp. Còn SXH do virus Dengue gây nên, con đường lây truyền do muỗi vằn có tên Aedes Aegypti. Bệnh thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa.

Bệnh SXH điển hình có triệu chứng sốt cao đột ngột, liên tục từ 39 - 40 độ, kèm theo đau đầu, nhức mỏi toàn thân, bên cạnh đó có thể nổi hạch, phát ban, xuất huyết dưới dạng chấm rải rác trên da... Các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng xuất hiện ngày thứ 3 - 7 như nôn ói, ăn uống kém, đau bụng vùng gan, vật vã, li bì, đi tiểu ít hơn, có thể xuất hiện chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc đại tiện ra máu, ói ra máu...

Hiện tại, bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh. Nếu bạn bị các triệu chứng nhẹ, đồng thời bạn là người trẻ, khỏe, được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người thân thì có thể tự điều trị ở nhà. Nhưng khi có một trong những biểu hiện trên, đặc biệt với người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, trẻ em... hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng nặng nề có thể xảy ra. Người bệnh tuyệt đối không nên tự điều trị, truyền dịch tại nhà vì tình trạng sốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

BS CK1 Phạm Thị Huyền

Khoa Nội - Nhi

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai