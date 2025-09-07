Cơ duyên nào đưa Tuấn đến với điện ảnh? Đó có phải là nghề anh nghĩ mình sẽ theo đuổi từ khi còn nhỏ?

Điện ảnh là nghề tôi không nghĩ sẽ theo đuổi. Ngày xưa chỉ thấy diễn viên qua ti vi nên tôi chưa bao giờ mơ thành nghệ sĩ, cao lắm chỉ là fan boy thôi.

Khi tôi đang học ngành kinh tế tại Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM) có dự thi Sinh viên với cộng đồng. Sau đó tôi bất ngờ được mời chụp ảnh quảng cáo. Một lần đi casting phim, tôi chỉ định đi cho vui thôi, ai dè được chọn. Mẹ vui lắm, cứ nói "không ngờ thằng con trai tui lên ti vi". Thấy mẹ vui nên tôi muốn đóng nhiều vai hơn, lâu dần thích diễn xuất hồi nào chẳng hay.

Bộ phim đầu tiên anh đóng là phim nào? Anh còn nhớ những cảm xúc buổi ban đầu khi đứng trước máy quay?

Bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia là Mùa oải hương năm ấy cách nay 11 năm. Tuy nhiên đến giờ tôi vẫn nhớ lần đóng chính trong Chị em nhà Đông Các. Lúc đó tôi không nhớ máy quay đặt ở đâu nên cứ xoay lưng lại với máy. Nhà sản xuất thấy vậy mới hỏi đạo diễn có mời lộn người không, tôi nghe mà thấy ngại vô cùng. Mới vào nghề còn lọng cọng lắm, nhưng rồi nghề dạy nghề, tôi dần biết xử lý tình huống hơn từ vai người mẫu đến... kẻ sát nhân.

Tuấn Trần vào vai Minh Gọn bị chậm phát triển trí tuệ trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn ẢNH: ĐPCC

Sự khác biệt khi đóng phim truyền hình và điện ảnh? Anh thích đóng thể loại nào nhất?

Mỗi thể loại đều có cái hay riêng. Nếu không nhờ phim truyền hình thì chắc là tôi không có nhiều kinh nghiệm khi đến với điện ảnh. Phim truyền hình được thử sức nhiều vai, quay nhiều phân đoạn hơn, cách diễn cũng khác. Điện ảnh cần thể hiện cảm xúc qua ánh mắt hơn, trong khi truyền hình thoại nhiều. Giờ đã là một diễn viên điện ảnh mà nếu có kịch bản phim truyền hình nào hay, hợp khả năng tôi sẽ nhận lời. Nhiều serie phim truyền hình giờ được làm rất tốt.

Trong phim điện ảnh đầu tay Lời nguyền gia tộc do Đặng Thái Huyền đạo diễn, anh thủ vai gì? Anh có tiếc khi không có cơ hội tham gia Mưa đỏ cũng do Đặng Thái Huyền đạo diễn?

Lời nguyền gia tộc thuộc thể loại kinh dị ra rạp năm 2017. Đây là lần đầu tiên tôi được đóng vai chính phim điện ảnh. Tôi thủ vai Nam, một sinh viên du học về nước gặp nhiều bí ẩn trong ngôi nhà xa lạ. Tôi rất thích tham gia dự án có đề tài mới, như chiến tranh nhưng chị Huyền không mời thôi.

Tôi từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ, khi vào môi trường quân đội tôi cảm thấy hừng hực khí thế, niềm tự hào dân tộc luôn trỗi dậy, thấy được sự quyết tâm, kiên cường của các chiến sĩ. Biết đâu sau này tôi được đóng một bộ phim chiến tranh chắc là thích lắm. Tôi rất mong chị Đặng Thái Huyền đọc được những lời này (cười).

Tuấn Trần cùng khán giả hâm mộ ẢNH: NVCC

Từng có thông tin hồi nhỏ anh đi bán vé số dạo mưu sinh, chuyện này có thật không?

Tuổi thơ của tôi cũng dữ dội lắm. Năm học lớp 1 tôi suýt chết đuối, may mà cứu được. Tôi từng theo mẹ đi bán vé số, sống trong ngôi nhà chưa tới 11 m2, ngang 3,5 m, dài 3 m, trong một xóm lao động nghèo. Tuy nhiên mẹ chưa bao giờ tạo cho tôi cảm giác thiếu thốn. Lúc đó ba đi làm, anh hai thì đi học, mẹ bán vé số, ở nhà không ai trông nên dắt tôi theo. Năm đó tôi mới 3 - 4 tuổi, nói ngọng, cởi trần cầm xấp vé số mời chào: "Cô ơi mua vé số, chú ơi mua giúp con vé số"… ai thấy cũng thương. Giờ ngồi nhớ lại thương mẹ nhiều hơn. Đó là những phút giây giúp tôi thật sự lớn, là trải nghiệm quý giá để làm hành trang thể hiện vai diễn sau này.

Bố già ghi dấu thành công vang dội của Tuấn Trần khi thủ vai chính Quắn. Sau đó là Đất rừng phương Nam thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất của Tuấn Trần...

Đất rừng phương Nam là phim tôi... ở dơ nhất vì phải đóng một vai rày đây mai đó, một tên trộm lém lỉnh. Tuy nhiên tôi rất thích nhân vật Út Lục Lâm này vì bên trong có trái tim rất ấm, rất yêu nước, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Qua vai diễn, tôi hiểu thêm về lòng yêu nước của nhân dân ta. Tôi như được sống xuyên không, "chạm" lại thời đó, thời ông cha ta đã đổ xương máu vì độc lập để có được hòa bình hôm nay.

Vai Út Lục Lâm do Tuấn Trần đóng trong phim Đất rừng phương Nam ẢNH: ĐPCC

Sau hàng loạt phim gần đây như Làm giàu với ma, Móng vuốt và mới nhất là Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, anh thấy mình hợp với thể loại nào nhất? Vì sao?

Tôi không bao giờ xác định hợp với thể loại nào. Có khoảng thời gian thích thể hiện vai tâm lý. Tuy nhiên thời gian tới nếu nhận kịch bản nào cảm thấy thú vị, lay động con tim thì sẽ nhận lời thôi. Thể loại tôi quan tâm là hành động cổ trang hay một vai phản diện nên nếu có cơ hội sẽ tham gia ngay. Còn kinh dị thì chưa dám nghĩ tới vì… còn sợ ma lắm.

Tuấn Trần và Hoài Linh trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn ẢNH: ĐPCC

Tình cảm của Tuấn với mẹ ngoài đời thật có được mang lên phim Mang mẹ đi bỏ không? Cảm xúc khi anh thể hiện tình cảm của người con phải nuôi mẹ bị bệnh Alzheimer rất thật. Nếu ngoài đời gặp trường hợp như thế anh sẽ xử lý ra sao?

Với kịch bản nào tôi cần có sự đồng cảm, có sự liên kết với ngoài đời thì mới nhận lời tham gia. Tôi rất thương mẹ nhưng may mắn hơn nhân vật trong phim vì chịu sự tổn thương, gặp quá nhiều biến cố từ sức khỏe đến chăm mẹ bệnh từ nhỏ. Vai Hoan trong phim cho tôi nhiều bài học đáng giá: sau tất cả những gì Hoan muốn giữ chính là người mẹ bệnh tật của mình. Ngoài đời thực tôi cũng thế, không bao giờ nghĩ đến việc mang mẹ đi bỏ đâu, chỉ mang mẹ theo mình suốt hành trình cuộc đời thôi.

Với tôi, chữ hiếu cực kỳ quan trọng. Từ nhỏ khi xem cải lương tôi rất sợ khi chứng kiến những người con bất hiếu xuống 18 tầng địa ngục. Lớn lên tôi có mối liên kết chặt với gia đình. Khi ba mất, tôi càng thương mẹ hơn. Tôi cũng từng làm mẹ khóc vì nhớ tôi do phải đi xa đóng phim liên tục. Trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Minh Gọn do tôi đóng bị Giang (Võ Tấn Phát) đánh tơi tả ở đoạn cuối cũng làm mẹ khóc nhiều vì thấy tôi diễn cực quá. Tôi rất may mắn khi suốt quá trình làm nghề luôn được mẹ ủng hộ và dõi theo.

Đoạt vô số giải thưởng như Ngôi sao xanh, Cánh diều, LHP VN… qua các phim giải trí, anh có nghĩ mình sẽ tham gia một bộ phim nghệ thuật đúng nghĩa không?

Là diễn viên, tôi luôn muốn chinh phục nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên điều cần quan tâm là kinh nghiệm sống của mình đã đủ chưa để thể hiện. Vai nào cũng cần độ sâu để chạm đến cảm xúc khán giả. Phải làm sao để khán giả nhận ra vai diễn của mình như ngoài đời thật.

Theo anh, có sự khác biệt giữa dòng phim giải trí mang tính thương mại và phim nghệ thuật (art house) không? Vì sao?

Với tôi, mỗi phim tùy thuộc vào góc nhìn, cách kể chuyện của đạo diễn. Cùng nhìn một tình huống, sự kiện nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, cái này phụ thuộc lớn vào từng cá nhân. Điện ảnh chỉ có một ngôn ngữ: chạm đến khán giả. Bất kỳ làm thể loại gì miễn sao đến được với khán giả là thành công.

Từng thể hiện nhiều ca khúc như Em có từng yêu, Qua những ngày mưa, 21 ngày yêu em, Anh không thể…, anh có dự định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không?

Chắc chắn không. Lúc trước khi tham gia web drama, người quản lý cứ nói: "Em là người hiểu câu chuyện nhất nên cứ hát đi". Tôi gồng mình thử. Khi cất giọng cũng trầy da tróc vẩy lắm. Tuy nhiên lúc đóng phim, cảm thấy yêu nhân vật mình thể hiện nên tôi muốn hát dù giọng rất… tệ. Tôi chỉ hát vui thôi, chứ làm ca sĩ chuyên nghiệp chắc mọi người… chạy hết.

Tuấn Trần (vai Hoan) trong phim Mang mẹ đi bỏ ẢNH: ĐPCC

Danh xưng diễn viên nghìn tỉ có tạo ra áp lực? Anh nghĩ sao khi phim mình đóng thất bại về doanh thu?

Danh xưng đó ban đầu nghe cũng lạ và tôi chịu áp lực nhưng rồi thấy ngại vì nên dành cho cả ê kíp chứ không phải riêng ai. Ở góc nhìn cá nhân, tôi chỉ muốn khán giả nhận định: Tuấn Trần là diễn viên nghiêm túc làm nghề và mọi người thấy được sự nỗ lực, cố gắng qua từng vai diễn. Điều đó mới gây cho tôi áp lực, chứ doanh thu phim là điều dành cho đạo diễn, nhà sản xuất, phát hành.

Sau Mang mẹ đi bỏ, khán giả lại tiếp tục "gặp"Tuấn Trần trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Anh gặp khó khăn gì khi tham gia phần 2 này của đạo diễn Trung Lùn?

Những cảnh hành động dưới nước là thử thách lớn nhất. Việc quay phim trên ghe, sà lan khó khăn hơn nhiều so với trên cạn. Tôi và La Thành phải bơi ngược dòng, chết như chơi nếu sơ suất. Trong phim, có cảnh Minh Gọn bị sà lan tông khi bơi dưới nước, tôi bị trầy tay chân khi đóng. Bên cạnh đó, đoàn phim còn phải đối mặt với thời tiết thất thường, diễn viên đóng nhiều pha nguy hiểm khi diễn dưới sông. Tôi phải tìm hiểu những người chậm phát triển trí tuệ từ người quen và nhận ra họ có cách giao tiếp rất thiếu vốn từ, giống như sống trong một thế giới riêng. Từ đó, tôi và đạo diễn Trung Lùn quyết định phải thay đổi giọng nói. Để tránh việc khán giả thấy Tuấn Trần thay vì Minh Gọn, chúng tôi đã làm một chiếc hàm y tế lắp vào miệng. Điều này giúp cách phát âm bị méo đi, tạo ra một giọng nói đặc trưng cho nhân vật.

Tuấn Trần vào vai Minh Gọn bị chậm phát triển trí tuệ trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn ẢNH: ĐPCC

Tuấn Trần sẽ tái xuất cùng Phương Anh Đào trong dự án phim tết 2026 Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn đạo diễn. Phim sẽ ra rạp cùng thời điểm với Thỏ ơi ! của Trấn Thành. Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng lần này Tuấn Trần đối đầu với Trấn Thành ở phim chiếu tết?

Tôi không cho rằng mình phải đối đầu vì anh Thành rất giỏi, tôi còn thua xa lắm. Khi anh Sơn và nhà sản xuất gửi kịch bản, tôi cảm thấy hay, muốn thể hiện vai diễn trong phim nên nhận lời. Đây cũng là lần tôi có cơ hội diễn cùng Phương Anh Đào sau phim Mai. Lịch chiếu thì phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhà phát hành và cũng chỉ là dự kiến thôi, có thể thay đổi.

Nhiều người nói giờ Tuấn Trần không còn dựa vào Trấn Thành để phát triển nghề nghiệp mà đã tự đứng vững trên đôi chân của mình. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Tôi luôn chịu ơn anh Thành vì anh là người cho tôi nhiều kinh nghiệm về nghề qua phim Bố già, Mai và cả kinh nghiệm sống nữa. Từ đó tôi có cơ hội rèn kỹ năng diễn xuất cho riêng mình để hợp tác và học hỏi với nhiều đạo diễn khác như Nguyễn Quang Dũng, Lê Thanh Sơn, Trung Lùn, Mo Hong-jin… Tôi luôn biết ơn tất cả.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong phim Mai ẢNH: ĐPCC

Tác giả: Đỗ Tuấn