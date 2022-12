Tưng bừng đón Tết Nguyên đán 2023 với chương trình ưu đãi hấp dẫn từ LG

Chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, đây là lúc nhà nhà bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp nhà cửa, nô nức trang hoàng không gian sống để đón những nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới bình an. Thấu hiểu điều đó, LG mang đến cho bạn chương trình ưu đãi cực hấp dẫn. Cụ thể:

Gói ứng dụng giải trí hấp dẫn từ VTVcab ON khi đăng ký thành viên LG. Chỉ với 3 bước cực đơn giản bạn đã có thể sở hữu trọn bộ 3 dịch vụ đa dạng (gói ON VIP, gói ON DA, gói ON 24 tháng) với nhiều kênh truyền hình và kho phim bom tấn chất lượng hàng đầu. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 31.12.2022:

● Bước 1: Truy cập ngay tại đây: https://www.lg.com/vn/my-lg/login?state=/vn/ca-nhan/

● Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân.





● Bước 3: Kiểm tra email, xác nhận kích hoạt tài khoản.

Đặc biệt, trong dịp cuối năm này, LG còn mang đến cho bạn một không gian trưng bày ảo 24/7 LG virtual showroom giúp khách hàng thiết lập một không gian trải nghiệm mua hàng độc đáo.

Với những ưu đãi hấp dẫn từ LG, hy vọng bạn và gia đình có thể tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc giải trí vui vẻ và sum vầy. Tham khảo thêm nhiều thông tin ưu đãi khác tại đây.