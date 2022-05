Tước bằng lái, phạt 47,5 triệu đồng với tài xế vi phạm tố bị CSGT Quảng Trị đánh

Ngày 31.5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt ông Lê Hữu Hiếu (30 tuổi, trú P.An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổng số tiền 47,5 triệu đồng do các lỗi vi phạm như: trực tiếp điều khiển ô tải chở hàng vượt quá chiều cao, xếp hàng cho phép đối với ô tô tải và không chấp hành việc kiểm tra tải trọng.

Ngoài ra, ông Hiếu còn phải chịu hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng C số 460135176098 do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp trong thời hạn 4 tháng.

Trước đó, ngày 15.5, Công an tỉnh Quảng Trị lập tổ xác minh, làm việc với những người liên quan sau khi nhà xe và tài xế Hiếu tố cáo mình bị 1 nhóm CSGT đánh phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2). Theo lời tố cáo, diễn biến này diễn ra ngay sau khi tài xế Hiếu làm việc với cán bộ ở Trạm CSGT Hải Lăng vào chiều tối 14.5.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vào lúc 15 giờ ngày 14.5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải mang BS 75C - 096.23 do tài xế Hiếu điều khiển có dấu hiệu chở hàng quá tải, vượt quá chiều cao nên đã ra hiệu lệnh xe dừng lại và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, tài xế Hiếu không chấp hành hiệu lệnh, cố thủ trên cabin xe và… gọi điện thoại.

Đến 17 giờ cùng ngày (14.5), tài xế Hiếu mới bước xuống xe nhưng đóng cửa bỏ đi và không khai báo tên tuổi. Đến khi CSGT cho xe kéo về khu vực cân trọng tải thì tài xế Hiếu lại xuất hiện trình giấy tờ, nhưng khi vào khu vực trạm cân thì tiếp tục lên cabin cố thủ và gọi điện thoại.





Thấy tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tổ CSGT buộc niêm phong và kéo xe vào trạm.

Tối 14.5, Trạm CSGT Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Hiếu về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao theo quy định và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng, nhưng cả Hiếu và chủ xe đều không ký tên.

Đến 21 giờ cùng ngày (14.5), tài xế Hiếu kêu đau ở phần bụng và tự thuê xe cấp cứu để đi bệnh viện.

Đến hôm nay 31.5, Công an tỉnh Quảng Trị chưa có kết luận về nội dung tố cáo "bị CSGT đánh" của tài xế Hiếu.