Tương lai Haaland, Pogba đi về đâu sau cái chết của ‘siêu đại diện’ Mino Raiola?

Tối 30.4 (giờ Việt Nam), Mino Raiola, một trong những người đại diện quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới, qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh phổi. Cái chết của Raiola khiến tương lai của những cầu thủ do ông đại diện bị đặt dấu hỏi lớn, trong đó có những ngôi sao đang được săn đón ở mùa hè này như Erling Haaland, Paul Pogba hay Zlatan Ibrahimovic.

Trường hợp của Haaland đáng chú ý hơn cả, bởi tiền đạo người Na Uy gắn bó với Raiola từ giai đoạn đầu của sự nghiệp. Nhờ định hướng của “siêu cò” Ý, Haaland đã trưởng thành qua màu áo của Molde FK (Na Uy), RB Salzburg (Áo), trước khi bùng nổ tại Borussia Dortmund (Đức) và được cả châu Âu săn đón.

Theo Daily Mail, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Haaland. Đội bóng nước Anh đồng ý với mức lương 500.000 bảng/tuần cho trung phong của Dortmund. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland chỉ là 63 triệu bảng. Khúc mắc của thương vụ nằm ở khoản tiền hoa hồng mà Man City phải chi cho cá nhân Raiola cùng Alf-Inge Haaland - bố của Erling Haaland. Dự kiến, khoản phí lót tay Man City phải bỏ ra không dưới 30 triệu bảng, dẫn đến tổng số tiền Man City phải chi cho thương vụ (chưa tính lương) rơi vào khoảng 103 triệu bảng.

Sau khi Raiola qua đời, thương vụ vẫn sẽ được tiến hành bởi công ty Mino Raiola S.P (được sáng lập và điều hành bởi chính Raiola). Theo báo giới Anh, hai bên đã đạt được những đồng thuận quan trọng để ký hợp đồng. Do đó, đường đến Man City của Haaland nhiều khả năng không thay đổi.

Trường hợp của Paul Pogba phức tạp hơn. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp với Manchester United (M.U) sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới. HLV Ralf Rangnick xác nhận Pogba sẽ rời M.U, tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 6 vẫn chưa tìm được bến đỗ.





“Điều gì sẽ xảy ra với Pogba khi điểm đến của cầu thủ này phụ thuộc rất nhiều vào định hướng của Raiola?”, Daily Mail đặt dấu hỏi. Hiện PSG và Juventus là hai đội bóng theo sát động tĩnh của Pogba nhất. Việc trở thành cầu thủ tự do vào tháng 7 tới giúp Pogba dễ dàng đàm phán hợp đồng với điều khoản lương, thưởng có lợi hơn. Dù vậy, lựa chọn đội bóng nào và đàm phán ra sao để mang về lợi ích tốt nhất không phải vấn đề dễ giải quyết với Pogba khi Raiola không còn.

“Siêu cò” 54 tuổi từng gây sốc với tuyên bố “Pogba không hài lòng với M.U và cần đội bóng mới để thay đổi không khí”. Những bước đi quan trọng nhất sự nghiệp Pogba như khi rời M.U để tới Juventus rồi từ Juventus trở lại M.U đều do bàn tay Raiola đạo diễn. Do đó, khác với Haaland, cái chết của Raiola có thể “phủ đám mây đen” lên tương lai của Pogba giống như cách ví von của tờ The Times.

Zlatan Ibrahimovic cũng là siêu sao do Raiola đại diện. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ hết hạn hợp đồng với AC Milan vào cuối tháng 6 tới. Sau 27 trận chơi cho nửa đỏ - đen thành Milan mùa này, Ibrahimovic có 8 bàn thắng. Cựu tiền đạo M.U vẫn phần nào thể hiện được tầm ảnh hưởng lên lối chơi lẫn khía cạnh tinh thần của đội bóng.

Ở tuổi 40, Ibrahimovic đang đứng trước nhiều lựa chọn: ở lại Milan, giải nghệ hoặc tìm kiếm đội bóng mới. Phía Milan có động thái đề nghị gia hạn hợp đồng với Ibrahimovic thêm 1 năm, nhưng sẽ thương lượng để điều chỉnh một số điều khoản phù hợp với hiệu suất của tiền đạo người Thụy Điển, vốn đã giảm sút do vấn đề tuổi tác.

Mario Balotelli, một trong những cầu thủ Raiola dồn nhiều tâm huyết nhất, đang lấy lại phong độ trong màu áo CLB Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, với tính cách thất thường của cầu thủ có biệt danh “ngựa chứng”, không có Balotelli sẽ làm gì tiếp theo, nhất là khi không còn Raiola ở bên để định hướng.

Nhìn chung, công việc đại diện và tham gia đàm phán hợp đồng để mang lại quyền lợi cho thân chủ sẽ được tiếp nối bởi những trợ lý của Raiola. Dù vậy, sự ra đi của “siêu cò” người Ý sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Haaland, Pogba hay Balotelli. Raiola nổi tiếng với sự thẳng thắn và quyết liệt trên bàn đàm phán. Quyền lực của Raiola cũng là yếu tố nhiều đội bóng e ngại khi làm việc với các cầu thủ do ông đại diện. Không còn Raiola, cục diện đàm phán giữa phía CLB và cầu thủ có thể thay đổi, dẫn tới biến động trên thị trường chuyển nhượng hè này.