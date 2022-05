U.23 Thái Lan lộ điểm yếu bất ngờ trước trận gặp U.23 Việt Nam giải châu Á

Thanawat Suengchitthawon cùng với Marcel Sieghart (gốc Đức), Yannick Nussbaum (gốc Thụy Sĩ), Achitpol Keereerom hay Nicholas Mickelson (gốc Na Uy) là những cầu thủ mới nhất từ châu Âu trở về khoác áo U.23 Thái Lan thi đấu tại giải U.23 châu Á ở Uzbekistan.

Trước đó là Chayapipat Supunpasuch, Ben Davis và Jonathan Khemdee, nhưng các cầu thủ này nhờ có thời gian thi đấu cùng U.23 Thái Lan tại SEA Games 31 ở Việt Nam nên phần nào kịp thích nghi. Hay Sittichok Paso từ CLB FC Ryukyu (Nhật Bản) đã từng góp mặt ở giải Dubai Cup. Trong khi, Thanawat Suengchitthawon cùng một số đồng đội mới sau khoảng thời gian rất dài mới trở lại vì tập trung cho sự nghiệp ở CLB.

Trước buổi tập lần đầu tiên trở lại khoác áo U.23 Thái Lan chiều ngày 25.5, trả lời báo chí Thái Lan, Thanawat Suengchitthawon thừa nhận: “Trở ngại của tôi cùng một số đồng đội mới từ châu Âu trở về hiện là vấn đề thời tiết. Ở đây (Thái Lan) rất nóng, và điều kiện thời tiết khác xa tại châu Âu hiện nay. Nhưng chúng tôi phải sớm thích nghi, và chạy đua với thời gian để thích nghi nhanh nhất có thể. Chúng tôi chỉ có khoảng 1 tuần, và đây là khoảng thời gian quan trọng để vừa thích nghi thời tiết, thích nghi với các đồng đội mới”.

Cũng theo Thanawat Suengchitthawon: “U.23 Thái Lan hiện nay là một tập hợp lực lượng tốt nhất. Tôi tin, chúng tôi có thể làm điều gì đó đặc biệt tại giải đấu lần này. Chúng tôi không đặt mục tiêu tiến bao xa ở giải đấu, mà mở rộng với mọi khả năng tiến xa nhất có thể. Trước mắt, việc tối ưu đội hình sẽ là vấn đề của U.23 Thái Lan với danh sách 30 cầu thủ rất xuất sắc hiện nay”.





Đây cũng là vấn đề HLV Worrawoot Srimaka đang đối mặt hiện nay khi trả lời tờ SMMSPORT đã thừa nhận: “Tôi sẽ rất đau đầu để rút gọn danh sách 23 cầu thủ, và chọn ra đội hình tối ưu nhất cho U.23 Thái Lan”.

Để giải quyết vấn đề này, U.23 Thái Lan sắp có trận giao hữu với tuyển Hồng Kông ngày 27.5 để HLV Worrawoot Srimaka định hình đội hình của mình, cũng như giúp các cầu thủ từ châu Âu thích nghi với điều kiện thi đấu ở châu Á.

Theo lịch thi đấu tại giải U.23 châu Á ở bảng C, U.23 Thái Lan ra quân gặp U.23 Việt Nam (do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt) lúc 22 giờ ngày 2.6 tới. Do đó, HLV Worrawoot Srimaka sẽ chạy đua để giúp các cầu thủ đặc biệt từ châu Âu trở về của mình sớm thích nghi thời tiết châu Á hiện nay. Với U.23 Việt Nam, sau trận gặp U.23 Thái Lan, sẽ gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 và U.23 Malaysia ngày 8.6 đều diễn ra lúc 20 giờ (giờ Việt Nam).