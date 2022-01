Úc ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

Nhiệt độ này được đo tại thị trấn Onslow thuộc bang Tây Úc (WA) vào trưa 13.1, theo AFP dẫn thông báo từ Cục Khí tượng của bang. “Onslow đạt tới nhiệt độ chưa có tiền lệ là 50,7 độ C, cao kỷ lục ở WA và tương đương ngày nóng nhất của Úc được ghi nhận cách đây 62 năm tại Oodnadatta SA”, Cục Khí tượng cho hay.

Úc ghi nhận nhiệt độ 50,7 độ C tại sân bay Oodnadatta thuộc bang Nam Úc (SA) vào ngày 2.1.1960. Giám đốc nghiên cứu thuộc Hội đồng Khí hậu Úc Martin Rice cho hay nhiệt độ cao là một phần của khuynh hướng khí hậu ấm lên lâu dài do đốt than đá, dầu và khí gas.