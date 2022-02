Úc phá âm mưu của gián điệp nước ngoài nhằm can thiệp bầu cử

Ông Mike Burgess, lãnh đạo Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO), mới đây tiết lộ cơ quan này đã phá âm mưu của một doanh nhân giàu có nhằm đưa các ứng viên thân thuộc vào quá trình tuyển chọn ứng viên quốc hội. Vị doanh nhân này có mối quan hệ sâu rộng tại Úc và Trung Quốc, được ASIO xem là đạo diễn của âm mưu.

Trong bài phát biểu tối 9.2, ông Burgess không nêu cụ thể nước đứng sau hành động can thiệp bầu cử Úc nhưng cho biết nước này đang trong tình trạng báo động. Ông cáo buộc vị doanh nhân đứng sau nỗ lực lần này đã âm thầm tìm cách thúc đẩy lợi ích của nước ngoài và gây tổn hại chủ quyền của Úc, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Vị này đã thuê một người khác để thực hiện các hoạt động can thiệp và sử dụng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để cung cấp hàng trăm ngàn đô la cho kế hoạch.

Người được thuê đã xác định các ứng viên có khả năng tranh cử, những người hoặc ủng hộ lợi ích của chính quyền nước ngoài hoặc được coi là dễ bị tác động.





“Người được thuê đã dùng mối quan hệ với các chính trị gia, nhân viên và nhà báo để chọn mục tiêu, không hề để lộ ý định, sự liên kết với nước ngoài hay sự liên can của kẻ đạo diễn”, ông Burgess nói.

Ông Burgess cho biết sau khi đắc cử vào quốc hội, các ứng viên sẽ được đề nghị tuyển nhân viên là đại diện nước ngoài hoặc người được ủy quyền. Sau đó, các nghị sĩ này còn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến chính sách quốc phòng, nhân quyền, đầu tư, thương mại của đảng và thông tin sau đó được chuyển cho nước ngoài. Tuy vậy, ông Burgess nói các ứng viên chính trị không hay biết về âm mưu can thiệp này.

Tờ The Sydney Morning Herald dẫn nhiều nguồn tin an ninh xác nhận một cơ quan tình báo của Trung Quốc đứng sau âm mưu và việc này liên quan đến Công đảng tại bang New South Wales. Phía Trung Quốc chưa bình luận gì về cáo buộc.

Trong phiên trả lời chất vấn tại quốc hội ngày 10.2, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói rằng “chính quyền Trung Quốc đã quyết định về người mà họ sẽ ủng hộ trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới” tại Úc. Ông Dutton ám chỉ đến Công đảng và bị các nghị sĩ đảng này phản ứng quyết liệt.