Valve cho biết Steam Deck đang trên đà xuất xưởng vào cuối tháng 2

Theo The Verge, trước đây vào tháng 11, Valve đã từng công bố việc trì hoãn ra mắt khiến cộng đồng hâm mộ Steam Deck phải chờ đợi thêm 2 tháng. Và tin tức mới nhất của năm 2022 về thiết bị đã có một lưu ý khả quan, công ty cho biết ‘có vẻ như’ các lô hàng Steam Deck sẽ bắt đầu xuất xưởng vào cuối tháng 2. Tất nhiên, do thế giới đang phải đối mặt với đại dịch và mọi thứ luôn có thể thay đổi, nhưng cổng đặt hàng trước cho nhân viên của The Verge vẫn ổn định với dự đoán ban đầu.

Ngoài điểm quan trọng là phần cứng, các trò chơi trên Steam Deck cũng là điều được chú ý. Valve đã gửi hàng trăm đơn vị Steam Deck cho các nhà phát triển vào tháng trước để có thể đảm bảo rằng các trò chơi PC của họ hoàn toàn tương thích với môi trường phần mềm và phần cứng do AMD cung cấp. Các trò chơi cần phải được kiểm chứng kỹ càng để nhận được dấu tích xanh ‘Verified’.





Đã có nhiều bài đăng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các nhà sản xuất của các tựa game phổ biến nhất đang thử nghiệm trò chơi của họ trên Steam Deck.

Tuy nhiên vẫn còn một thứ gây tò mò đó là để cắm của Steam Deck, nó vẫn chưa có hình ảnh và giá chính thức. Theo cổng thông tin của Steam Deck từ Valve, đế cắm này sẽ giúp người chơi đưa những trò chơi lên màn hình lớn và đi kèm nó là những cổng kết nối như Ethernet, USB, nguồn và USB-C. Mọi thứ vẫn đang chờ các thông tin chính thức từ dự án phần cứng mới nhất của Valve trong vài tuần tới.