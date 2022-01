Vận chuyển gần 15 kg ma túy từ Tây Ninh đi TP.HCM, lãnh án tử hình

Ngày 24.1, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trịnh Hoàng Khang (27 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 16.11.2020, tại đoạn đường 781 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, H.Dương Minh Châu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TP.Tây Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xe ô tô hiệu Fortuner BS 51G - 275.49 do Khang điều khiển.

Qua kiểm tra, trong cốp xe của Khang có 2 bịch chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy nên công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Kết luận giám định, tổng cộng số ma túy Khang vận chuyển gồm 4,98 kg Methamphetamine và hơn 9,92 kg Ketamine.

Khang khai nhận vào trưa 15.11.2020, Khang đang ở căn hộ cho thuê tại H.Nhà Bè, TP.HCM thì một người đàn ông hẹn gặp để lấy lại gói ma túy trong lần Khang vận chuyển ngày 29.10.2020. Đồng thời, thuê Khang vận chuyển ma túy cho ngày 16.11.2020 từ khu vực chợ Kà Tum (H.Tân Châu, Tây Ninh) đi TP.HCM với giá 3 triệu đồng.





Tối 15.11, Khang thuê xe ô tô 51G - 275.49 đi Tây Ninh với giá 800.000 đồng/ngày.

Sáng 16.11, Khang đến khu vực chợ Kà Tum thì được một người đàn ông gọi điện thoại hướng dẫn Khang đến địa điểm cách chợ Kà Tum khoảng 3 km, người này bỏ vào cốp xe của Khang 2 bịch ni lông chứa ma túy. Khang mở ra kiểm tra và sử dụng điện thoại chụp lại. Sau đó, Khang giấu trong cốp xe rồi quay trở lại TP.HCM thì bị công an bắt quả tang.

Ngoài ra, Khang còn khai nhận, trước đó ngày 29.10, một người đàn ông gọi điện thoại thuê Khang vận chuyển trót lọt ma túy với tiền công 3 triệu đồng từ chợ Kà Tum về TP.HCM.

Tại phiên tòa, Khang không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng bản thân không biết hàng trên là ma túy. Tuy nhiên, HĐXX nhận định đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo Khang đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy.