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    Đời sống

    Văn hóa giao lưu mới trên sân pickleball: Heineken 0.0 đưa nhịp kết nối sảng khoái

    Nguồn: HEINEKEN Việt Nam
    Nguồn: HEINEKEN Việt Nam
    Cùng với sự phát triển của bộ môn pickleball, Heineken 0.0 đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong những khoảnh khắc kết nối trên sân tập. Với hương vị êm mượt, sảng khoái 0,0% độ cồn, thức uống mở ra những kết nối mới mọi lúc, mọi nơi.

    Khi sân tập trở thành không gian kết nối mới

    Một trận pickleball có thể bắt đầu bằng lời hẹn vận động, nhưng hiếm khi chỉ dừng lại ở một trận đấu. Có người đến để thử sức, có người gặp bạn bè, cũng có người ra về với những kết nối mới. Trên sân, nhịp chơi luôn chuyển động và ngoài sân, những câu chuyện vẫn tiếp tục.

    Đó là sức hút riêng khiến pickleball trở thành một điểm hẹn của nhịp sống đô thị. Ở đó, thể thao không chỉ gói gọn trong điểm số. Những trận đánh, lượt chơi luân phiên hay phút nghỉ giữa hiệp mở ra cơ hội để trò chuyện và làm quen. Sân đấu vì thế không chỉ là nơi vận động, mà còn là không gian để mọi người gặp gỡ qua một đam mê chung, nơi phong cách cá nhân và tinh thần cộng đồng cùng hiện diện một cách tự nhiên.

    Văn hóa giao lưu mới trên sân pickleball: Heineken 0.0 đưa nhịp kết nối sảng khoái - Ảnh 1.

    Pickleball trở thành một đam mê chung để mọi người gặp gỡ kết nối

    ẢNH: HEINEKEN VIỆT NAM

    Cùng với sự phát triển của pickleball, nhiều sân chơi cũng mở rộng trải nghiệm bằng những buổi giao lưu, âm nhạc, thời trang và phong cách sống. Nhờ vậy, người chơi có thêm thời gian và không gian kết nối, chia sẻ đam mê và tạo đà cho việc duy trì những cuộc gặp gỡ đều đặn hơn giữa cộng đồng.

    Từ nhịp vận động đến những kết nối sảng khoái

    Trong những khoảnh khắc gặp gỡ ấy, Heineken 0.0 mang đến một lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động. Hương vị êm mượt, sảng khoái cùng 0,0% độ cồn giúp cuộc vui tiếp nối một cách tự nhiên và theo cách riêng của mỗi người, từ lúc gặp nhau ở sân, phút nghỉ giữa trận, đến những câu chuyện sau khi rời sân.

    Văn hóa giao lưu mới trên sân pickleball: Heineken 0.0 đưa nhịp kết nối sảng khoái - Ảnh 2.

    Heineken 0.0 mang đến một lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động

    ẢNH: HEINEKEN VIỆT NAM

    Bởi điều làm nên một buổi gặp gỡ đáng nhớ, bên cạnh thức uống phù hợp, còn là khoảng thời gian mọi người dành cho nhau. Đôi khi, một trận giao hữu và một cuộc hẹn ngẫu hứng đã đủ để ngày thường trở nên đặc biệt hơn.

    Tinh thần kết nối ấy cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ tại Heineken Pickleball World Cup 2026 - giải đấu quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, với Heineken® trong vai trò Nhà tài trợ danh xưng. Đến với sự kiện, không chỉ được mãn nhãn trước những trận tranh tài nảy lửa, người hâm mộ còn có cơ hội hòa mình vào không khí thể thao quốc tế đỉnh cao. Chuỗi trải nghiệm lễ hội sôi động cùng sự đồng hành của Heineken 0.0 đã mở ra không gian tương tác đa dạng, nơi những người yêu thích bộ môn pickleball dễ dàng gặp gỡ, giao lưu cùng các tay vợt hàng đầu thế giới và kết nối với nhau qua niềm đam mê chung.

    Văn hóa giao lưu mới trên sân pickleball: Heineken 0.0 đưa nhịp kết nối sảng khoái - Ảnh 3.

    Heineken mang đến chuỗi trải nghiệm lễ hội thể thao bùng nổ tại Pickleball World Cup 2026

    ẢNH: HEINEKEN VIỆT NAM

    Hay gần hơn, tại "Siêu trải nghiệm The World of Heineken®", pickleball góp mặt bên cạnh âm nhạc, F1® và bóng đá. Người tham dự không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp thử sức, cổ vũ và giao lưu. Từ sân chơi gần gũi đến sự kiện quy tụ cộng đồng rộng lớn, Heineken 0.0 đưa mọi người đến gần nhau hơn qua những trải nghiệm họ cùng đam mê.

    Văn hóa giao lưu mới trên sân pickleball: Heineken 0.0 đưa nhịp kết nối sảng khoái - Ảnh 4.

    Cộng đồng fan hâm mộ pickleball cùng quy tụ giao lưu tại Siêu trải nghiệm The World of Heineken®

    ẢNH: HEINEKEN VIỆT NAM

    Một buổi pickleball đáng nhớ không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở những người ta gặp, những câu chuyện được chia sẻ và lời hẹn cho lần tiếp theo. Cùng Heineken 0.0, tinh thần kết nối được tiếp tục mọi lúc, mọi nơi. Hãy cùng đón chờ những trải nghiệm đầy bất ngờ và sảng khoái từ sự kết hợp giữa Heineken 0.0 và pickleball trong thời gian sắp tới.

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