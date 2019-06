10 bật mí thú vị về 'quái nữ' Brie Larson

Brie Larson hiện là ngôi sao của xuất phẩm điện ảnh Captain Marvel đang tung hoành thống trị doanh thu ở các phòng chiếu phim. Larson là tên tuổi xuất sắc của thế hệ nữ diễn viên điện ảnh Hollywood kế thừa lớp minh tinh lão làng nay đã gần như là huyền thoại như Meryl Streep, Joan Fonda, Julianne Moore... Brie Larson còn ẩn giấu nhiều bí mật đầy thú vị khác.

Brie Larson cùng Samuel L. Jackson và Tom Hiddleston (phải) Ảnh: AFP

7 tuổi đã tham gia diễn trong các show của Jay Leno. Khi Larson lên 7 - 8 tuổi, cô bé đã xuất hiện trong các vai phụ minh họa cho The Tonight Show With Jay Leno. Ở tập đầu tiên Larson tham gia, cô đóng vai một nữ hướng đạo sinh. Qua tập 2 mang tên Roadkill Easy Bake Oven Girl, cô bé cũng xuất hiện với vai làm bánh nhưng không có tên ở phần credit cuối chương trình. Trả lời phỏng vấn, Larson cho rằng hồi ấy mình như đóng quảng cáo không công khi nhảy hết từ chương trình này đến talkshow khác, đôi khi vô danh trong lịch sử Hollywood.

Chữ ký của người nổi tiếng đầu tiên Larson được tặng là của Michael Lee Aday, ca sĩ kiêm nhạc sĩ có nghệ danh Meatloaf. Mặc dù Jay Leno có vẻ là người tiên phong làm bệ phóng nghề nghiệp cho Larson, nhưng theo cô, chính ca sĩ Meatloaf lại là người tặng cô chữ ký đầu tiên, sau đó mới đến chữ ký của Jay Leno. Lý do nhận được vinh dự này là cô có người hàng xóm cũ ở cùng chung cư đã thiết kế trang phục cho Meatloaf mặc diễn trong bộ phim Fight Club.

Nhảy khỏi cửa sổ khi cảnh sát kiểm tra một buổi tiệc. Mặc dù không bao giờ bước chân vào đại học, nhưng vào năm 2015 cô cũng được mời tham dự một bữa tiệc sinh viên của Đại học Brown trong khi đang thu hình cho một bộ phim. Lúc ấy Larson đã 18 tuổi, và khi cảnh sát xuất hiện ở ngôi nhà tổ chức tiệc, cô nàng đã nhảy qua cửa sổ ra ngoài vì nghĩ sẽ bị bắt. "Điên khùng hơn là có cả nữ diễn viên Mỹ Rooney Mara cũng theo Larson nhảy theo. Cả hai sau đó lạc trong trời tuyết, may mà có một anh tài xế cho quá giang mới về nhà an toàn.

Larson từng đóng vai khách mời trong 13 Going on 30. Bộ phim cổ điển do Jennifer Garner thủ vai chính này có cả một loạt diễn viên nổi tiếng vào vai khách mời, trong đó có Brie Larson, nhưng hồi ấy ít ai để ý. Cô xuất hiện cạnh nữ diễn viên Mỹ Ashley Benson. Có sự trùng hợp thú vị là mãi đến sau này, anh chàng diễn viên Mark Ruffalo, bạn diễn với Larson trong xuất phẩm đang nổi đình đám hiện nay là Avengers, mới khám phá ra rằng ngày ấy cả hai cũng cùng vào vai khách mời trong 13 Going on 30.

Trước khi cùng nhập vai trong Avengers: Endgame, Brie Larson từng đóng chung phim với Chis Evans. Năm 2010, Larson xuất hiện trong Scott Pilgrim vs. the World với vai cô ca sĩ bạn gái cũ của Pilgrim, còn Evans vào vai bạn trai cũ của Lucas Lee, người bạn mới của Pilgrim.

Tuy có vẻ đẹp rất nữ tính nhưng Brie Larson lại là một trong những diễn viên tự mình đóng những pha mạo hiểm mà không cần diễn viên thế vai Ảnh: Getty Images

Larson từng chơi trong ban nhạc. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, Brie Larson đã hát phần nhạc credit cuối phim cho nhiều bộ phim như Hoot, Room và Scott Pilgrim. Cô cũng từng ký một hợp đồng thu âm và đã tung ra một album solo. Trong những ngày hành nghề ca hát, Larson đã tháp tùng tour lưu diễn của Jesse McCartney, nam ca sĩ đoạt giải Emmy. Từ khi rời cây guitar, trên mạng xã hội Instagram người ta cũng phát hiện cô cover lại những bài mà Maggie Rogers và cả Ariana Grande đã hát.

Cô nàng Larson cũng ghiền hát karaoke. Brie Larson tâm sự mình đã dùng thú giải trí hát karaoke để giải tỏa tâm trí khỏi những ám ảnh đề tài nặng nề tăm tối của bộ phim Room. Trong phim cô thủ vai một người đàn bà bị bắt cóc, bị cưỡng chế sống biệt giam trong một căn phòng khiến phải sinh con trai ngay tại đấy. Đó cũng là bộ phim giúp Brie Larson ẵm tượng vàng Oscar. Tuy thực sự là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Larson thú nhận mình chưa chắc vượt qua giọng của các bà cô già trong phòng hát karaoke. Những bài Larson thích bấm chọn hát thuộc dòng nhạc R&B những năm 1990 và đầu những năm 2000 như Burn của Ushe, We Belong Together của Mariah Carey, Shake It Off của Taylor Swift hay Say My Name của Destiny Child.

Brie Larson là một cao thủ về game. Cô nàng chẳng hề xấu hổ khi tiết lộ đam mê này. Lúc mới 15 tuổi, Larson đã tổ chức sinh nhật theo chủ đề một trò chơi Nintendo. Trò chơi mới Zelda vừa được tung ra là cô mày mò thử chơi đầu tiên. Đối với Larson, Super Mario 3D World là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử Nintendo, và cô còn muốn đưa trò chơi hành động viễn tưởng Metroid vào cả cuộc sống.

Brie Larson và diễn viên lão làng Samuel L. Jackson đã làm việc với nhau trước khi cùng vào vai trong Captain Marvel. Lần đầu tiên cả hai cùng đóng chung phim là năm 2006 trong một xuất phẩm điện ảnh nhái mang tên Farce of the Penguins, kế tiếp là phim hành động giả tưởng Kong: Skull Island của Netflix, từng có cảnh quay tại Việt Nam bên cạnh anh bạn thời đi học Tom Hiddleston.

Larson giam mình trong nhà một tháng để tịnh tâm trước khi nhập vai trong phim Room. Mặc dù trải nghiệm trong phim và thời gian tự cô lập ngoài đời khác nhau, nhưng Larson thú nhận đã rút ra được rất nhiều về chính bản thân những ngày này. Đó là một chuỗi ý thức về thời gian đằng đẵng 10 năm bị giam cầm trong căn phòng “địa ngục trần gian”.