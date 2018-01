Ở thị trường quốc tế, theo thống kê của Box Office, năm 2017 có tổng cộng 719 bộ phim Mỹ được trình chiếu tại rạp. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tổng doanh thu Hollywood thu về năm nay chỉ là 10,8 tỉ USD, thấp hơn so với con số 11,3 tỉ USD của năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do rất nhiều tác phẩm được mong chờ sẽ trở thành cơn sốt phòng vé lại thất bại ê chề như Justice League, The Mummy, King Arthur: Legend of the Sword, The Dark Tower, Pirates of the Caribbean, Transformers: The Last Knight..., cộng với các đối thủ đến từ truyền hình cáp.

Tuy nhiên ở Việt Nam, doanh thu phòng vé tại tăng trưởng rất ấn tượng. Theo số liệu của CGV cung cấp cho Thanh Niên, doanh thu phòng vé của cả thị trường phim chiếu rạp năm 2016 đạt 2.800 tỉ đồng, trong khi năm 2017 ước tính đạt 3.250 tỉ đồng, tăng gần 20%. Trong đó, doanh thu phim Việt năm 2017 chiếm 25% tổng doanh thu toàn thị trường. Hiện tại, phim hành động/siêu anh hùng đang dẫn đầu thị phần, sau đó là phim Rom/Com (tình cảm/hài) của Việt Nam. Tỉ lệ vé bán ra còn cho thấy phim hoạt hình đứng thứ ba, phim kinh dị đứng thứ tư trong các thể loại phim ăn khách hiện nay.

Ngoài ra, số lượng vé bán ra tại TP.HCM chiếm khoảng 40%, Hà Nội là 30%, và các tỉnh còn lại là 30%.

Dưới đây là danh sách 10 phim đạt doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2017:

