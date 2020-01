10 minh tinh tuổi Tý xinh đẹp và tài năng trên màn ảnh Hàn

Yum Jung Ah (sinh năm 1972) quen thuộc với khán giả yêu phim ảnh Hàn nhờ các phim Say You Love Me, A Tale of Two Sisters, Royal Family… Song tên tuổi của cô chỉ được hâm nóng trở lại sau thành công của Sky Castle (Lâu đài trên không), phát sóng cuối năm 2018 - đầu 2019. Á hậu Hàn Quốc 1991 khiến người xem vừa ghét vừa thương với vai diễn bà mẹ bất chấp sai trái hết lòng vì con trong tác phẩm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER