10 năm theo chân nhà làm phim huyền thoại Miyazaki Hayao

Bộ phim tài liệu độc quyền gồm 4 phần tái hiện lại quá trình sáng tạo của nhà làm phim huyền thoại Nhật Bản, Miyazaki Hayao, giờ đây được phát trực tuyến miễn phí trên NHK

Được thực hiện vào năm 2019, bộ phim tài liệu 10 năm theo chân Miyazaki Hayao ghi lại cuộc đời và những năm làm việc của một nhà làm phim mang tính biểu tượng của nước Nhật, với những bộ phim kinh điển như Mộ đom đóm (tựa Anh: Grave of the Fireflies), Hàng xóm của tôi là Totoro (tựa Anh: My neighbor Totoro), Vùng đất linh hồn (tựa Anh: Spirited Away), Công chúa Mononoke (tựa Anh: Princess Mononoke)…

Nhà làm phim vĩ đại của thời đại chúng ta

Theo Indie Wire, ông Miyazaki Hayao được miêu tả là một nghệ nhân đầy đam mê, một người tiên phong kiên định và là người cha khắt khe với con trai. Vị đạo diễn phim hàng đầu Nhật Bản này tạo nên những bộ phim hoạt hình sống mãi với thời gian và mang tính biểu tượng bậc nhất trên thế giới

Tập 1, có tên Ponyo đây rồi, trong series 4 tập phô bày một góc nhìn hậu trường riêng biệt về quá trình ông khám phá giới hạn về khả năng thể chất và trí tưởng tượng để tạo nên những nhân vật đáng nhớ. Đạo diễn Miyazaki Hayao đã cho phép chỉ một nhà làm phim tài liệu theo chân mình tại nơi làm việc, trong quá trình ông sáng tạo ra các nhân vật và cốt truyện của nàng tiên cá phương đông, tác phẩm sau đó trở thành bom tấn năm 2008. Đó là bộ phim Cô bé người cá Ponyo (tựa Anh: Ponyo on the Cliff by the Sea).

Đạo diễn Miyazaki Hayao trong buổi họp báo giới thiệu phim Gió nổi (tựa Anh: The Wind Rises) năm 2013 Ảnh: Nippon News Trong tập 2 (Vẽ nên những điều có thật) người xem thấy được quá trình đạo diễn Miyazaki Hayao đào sâu vào ký ức về người mẹ quá cố của mình để tìm kiếm sợi chỉ dệt nên câu chuyện. Ông Miyazaki Hayao nói: "Phim ảnh thể hiện con người chúng ta, dù chúng ta có cố che giấu thế nào đi nữa".

Đến tập 3 (Tiến lên. Đe dọa tôi) cho thấy quá trình làm việc của ông Miyazaki Hayao và con trai Miyazaki Goro. Tập 4 (Không có những cái cớ rẻ tiền) ghi lại thời điểm đạo diễn Miyazaki Hayao đảm nhận một thử thách mới ở tuổi 72. Nhà làm phim vật lộn với các vấn đề về sự lão hóa và ý nghĩa của việc làm phim hoạt hình trong thời kỳ hỗn loạn.

Miyazaki Hayao dành một tình yêu đặc biệt cho phim hoạt hình. Nhân vật chính trong các bộ phim của ông là những cô bé, cậu bé mơ mộng thích phiêu lưu, đặc biệt là bay – giấc mơ thường xuyên lúc ông còn nhỏ. Trong mắt nhiều người như John Lasseter, giám đốc sáng tạo của hãng Walt Disney và người đồng sáng lập của hãng Pixar, mô tả ông Miyazaki Hayao là “một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất của thời đại chúng ta”.