11 tài tử, minh tinh cùng lúc phải nhận đề cử Oscar - Mâm xôi vàng

Năm 2019, nữ diễn viên Melissa McCarthy nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Can You Ever Forgive Me? kể về cuộc đời u ám của nữ văn sĩ Lee Israel. Ở hạng mục ngược lại, minh tinh 48 tuổi có nhiều khả năng ''ẵm'' giải Nữ diễn viên chính tệ nhất cho cả hai phim The Happytime Murders và Life of the Party