3 công trình của VTN Architects đoạt giải thưởng kiến trúc

Đây là cuộc thi nhằm tìm ra những công trình sáng tạo và thể hiện tinh thần trách nhiệm với môi trường sinh thái, hướng tới các công trình xây dựng xanh, có thể là dự án mới, tái tạo, phục hồi hoặc được chuyển đổi tính năng và phải được hoàn thành trước ngày 31.12.2017 cho 6 hạng mục sau: dân cư - nhà đơn, dân cư - nhà liền kề, thương mại, học viện, trụ sở, đô thị - dự án phát triển xã hội.

Dự án phải được xây dựng tại châu Á hoặc Úc. Đơn vị tổ chức giải thưởng thuộc Tập đoàn truyền thông xây dựng BCI (BCI Media Group), là nhà cung cấp thông tin về xây dựng và kiến trúc hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 23 văn phòng ở 10 quốc gia và báo cáo về các dự án xây dựng trên 13 quốc gia. VTN Architects được vinh danh trong buổi lễ trao giải BCI Asia Awards, là sự kiện thường niên dành cho ngành xây dựng - kiến trúc được tổ chức tại 7 nước trong khu vực châu Á.

Atlas Hotel tại Hội An (Quảng Nam) do KTS Võ Trọng Nghĩa, Trần Thị Hằng chủ nhiệm dự án; phòng trưng bày The Lantern - Nanoco Gallery tại Hà Nội được thiết kế chính bởi KTS Võ Trọng Nghĩa và KTS Takashi Niwa; Bình house tại TP.HCM cũng do KTS Võ Trọng Nghĩa chủ nhiệm dự án.