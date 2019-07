4 hành trình không thể bỏ qua trong hè này

Chỉ trong tuần đầu tháng 7, Lữ hành Saigontourist liên tục đón hai tàu biển Genting Dream cập tại cảng Nha Trang ngày 2.7, cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 3.7 và tàu Voyager of the Seas lần lượt cập tại các cảng Phú Mỹ ngày 4.7, tại cảng Nha Trang ngày 5.7 và cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) ngày 6.7. Số khách hai tàu này tổng cộng là 7.060 khách. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã tiếp đón và phục vụ tổng cộng 49.663 du khách quốc tế đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc trên các con tàu như Celebrity Millenium, Voyager of the Seas, World Dream, Genting Dream, Ms. Europa 1 và 2, Spectrum of the Seas...