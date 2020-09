4 lý do không nên bỏ lỡ 'Dị nhân thế hệ mới' của vũ trụ X-Men

Sau hơn hai năm đợi chờ, bộ phim Dị nhân thế hệ mới (The New Mutants) sẽ ra rạp Việt vào ngày 2.9, xứng đáng trở thành một trải nghiệm điện ảnh khó quên dành cho khán giả. Cùng điểm qua 4 lý do chính khiến khán giả không thể bỏ lỡ siêu phẩm kinh dị thuộc dòng phim X-Men này.

1. Lần đầu một bộ phim X-Men được gắn nhãn 'kinh dị'

Nếu xét riêng về sự táo bạo dám “đi những nước mạo hiểm” để đổi mới bản thân, dòng phim X-Men chắc chắn luôn được điểm danh. Kết quả của những “lần thử đầu tiên” của họ thường luôn mang lại kết quả mỹ mãn. Ví dụ như Deadpool - “phim Marvel rate R (cấm khán giả dưới 17 tuổi) đầu tiên”, hay Logan - “phim X-Men đầu tiên lấy bối cảnh tăm tối và độc lập hậu siêu anh hùng” đều mang về những thành công rực rỡ cả ở doanh thu phòng vé lẫn phản hồi từ phía khán giả và giới phê bình.

Cảnh trong phim The New Mutants ẢNH: GALAXY

Do đó, việc người hâm mộ kỳ vọng vào “cú nổ lớn” của Dị nhân thế hệ mới là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi hai đoạn trailer đầu tiên đều nhận nhiều lời khen ngợi, và bản thân kinh dị luôn là một thể loại vô cùng ăn khách.

2. Chuyển thể từ đầu truyện gốc thú vị

Một trong những lý do khiến Dị nhân thế hệ mới thu hút sự chú ý của công chúng nói chung và cộng đồng hâm mộ X-Men nói riêng, chính là ở tựa đề của phim. Được dựng từ đầu truyện cực kỳ nổi tiếng của dòng X-Men, Dị nhân thế hệ mới sở hữu rất nhiều lợi thế sẵn có: từ một cốt truyện thú vị, ly kỳ và dễ đồng cảm về hành trình trưởng thành đầy gian truân của những dị nhân tuổi teen, tới dàn nhân vật đa sắc tộc có chiều sâu cùng yếu tố kinh dị đầy kịch tính.

Có thể nói, Dị nhân thế hệ mới là một trong những biệt đội dị nhân nổi tiếng nhất, bên cạnh những nhân vật lâu đời và “máu mặt” của dàn “kép chính” X-Men. Đó là lý do khiến khán giả, đặc biệt là fan của bộ truyện gốc rất mong chờ được lần đầu tiên chiêm ngưỡng phiên bản điện ảnh của các nhân vật mà họ yêu mến.

3. Josh Boone ngồi ghế đạo diễn

Mặc dù làm nên tên tuổi từ những bộ phim tình cảm nổi tiếng như Stuck in Love (2012) hay The Fault in Our Stars (2014), quyết định trao quyền đạo diễn tác phẩm siêu anh hùng kinh dị X-Men đầu tiên cho Josh Boone vẫn được đông đảo giới hâm mộ xem là cực kỳ đúng đắn.

Đạo diễn Josh Boone ẢNH: GALAXY

Không thể phủ nhận Josh Boone là một đạo diễn kiêm biên kịch có tài với danh sách phim tuy ít nhưng cực kỳ chất lượng. Hơn thế nữa, Boone còn là một "fan cứng" lâu năm của X-Men. Bản thân dự án chuyển thể Dị nhân thế hệ mới cũng là ước mơ mà ông và đồng biên kịch Knate Lee ấp ủ từ rất lâu. Tập kịch bản mà hai người dốc hết tâm sức hoàn thiện chính là lý do lớn nhất giúp cho dự án này được chính thức khởi động.

4. Dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng

Một trong những bảo chứng quan trọng nhất cho thành công ban đầu của một bộ phim chính là dàn diễn viên. May mắn thay, Dị nhân thế hệ mới sở hữu trong tay những gương mặt sáng giá. Tuy có tuổi đời còn rất trẻ và chưa thực sự là những tên tuổi lớn, các diễn viên góp mặt trong Dị nhân thế hệ mới đều “bỏ túi” một gia tài diễn xuất khá phong phú và chất lượng. Trong số đó phải kể đến Maisie Williams đã quá quen thuộc với khán giả qua vai diễn Arya Stark của seri phim đình đám Game of Thrones, hay Anya-Taylor Joy - ngôi sao mới nổi từ Glass và Split của đạo diễn M. Night Shyamalan, hay gần đây nhất là tác phẩm The Witch đầy ám ảnh của Robert Eggers. Charlie Heaton trong vai Cannonball cũng là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai diễn Jonathan Byers trong seri Stranger Things nổi tiếng.

Các diễn viên trẻ tham gia phim ẢNH: GALAXY

Những gương mặt quen thuộc cùng một vài nhân tố bí ẩn đầy triển vọng là một công thức chung khá hiệu quả thường được các phim siêu anh hùng áp dụng và thành công. Thêm nữa, một trong những yếu tố mang tới thành công chính là sự tươi mới đến từ dàn dị nhân “non choẹt và mới toanh”. Do đó, việc hy vọng một điều tương tự đến với dự án chuyển thể sở hữu dàn diễn viên toàn những ngôi sao trẻ là vô cùng hợp lý. Nhất là trong bối cảnh khán giả đang rất cần một làn gió mới sau khi thưởng thức chán chê những bộ phim gồm toàn diễn viên quen mặt.

Thêm một poster phim Dị nhân thế hệ mới ẢNH: GALAXY

Với tất cả những hứa hẹn về một bom tấn mới lạ, Dị nhân thế hệ mới sẽ thỏa mãn được không chỉ fan "cứng" của dòng phim X-Men nói riêng, mà còn cả khán giả đại chúng nói chung. Đóng vai trò “viên gạch” cuối cùng khép lại hành trình dài hai thập kỷ của loạt phim X-Men, bộ phim được kỳ vọng sẽ để lại trong lòng khán giả những dư âm khó quên.