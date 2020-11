6 album đầu của Taylor Swift bán được 300 triệu USD nhưng cô không có đồng nào

“Đây là lần thứ hai nhạc của tôi được bán mà tôi không hề hay biết”, nữ ca sĩ Taylor Swift (30 tuổi) viết trong một bài đăng trên Twitter hôm 16.11 (giờ địa phương). Những lời bình luận của Taylor Swift tiếp nối sau mối bất hòa lâu dài với công ty thu âm cũ của cô - Big Machine Records và với giám đốc điều hành âm nhạc Scooter Braun về bản quyền đối với một số ca khúc hit của cô, bao gồm Shake It Off và You Belong With Me.

“Đây là lần thứ hai nhạc của tôi được bán mà tôi không hề hay biết”, nữ ca sĩ Taylor Swift viết trên Twitter ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Scooter Braun đã mua lại hãng thu âm Big Machine Records vào năm 2019 sau khi Taylor Swift rời hãng vào năm 2018 để thực hiện một thỏa thuận mới với Universal Music Group. Scooter Braun và ngôi sao nhạc pop đã vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt kể từ đó.

Nữ danh ca Mỹ từng đoạt nhiều giải Grammy, Emmy, Billboard… hiện giữ 7 kỷ lục Guinness thế giới , đã viết hôm 16.11 rằng vài tuần trước cô đã nhận được một lá thư từ công ty cổ phần tư nhân Shamrock Holdings “cho biết rằng họ đã mua 100% âm nhạc, video và album của tôi từ Scooter Braun”. Taylor Swift tiết lộ theo các điều khoản bán hàng, Scooter Braun “sẽ tiếp tục thu lợi nhuận từ danh mục nhạc cũ của tôi trong nhiều năm”.

Scooter Braun đã không trả lời các bình luận trên. Cơ quan thương mại Hollywood thông báo hôm 16.11 rằng Scooter Braun đã bán bản quyền toàn bộ 6 album đầu tiên của Taylor Swift cho công ty Shamrock Holdings (có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ) đầu tư trong một thương vụ được cho là trị giá hơn 300 triệu USD. Shamrock Holdings chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến vụ việc.

Taylor Swift đã phát hành 8 album, mới nhất là Folklore (2020) ẢNH: PEOPLE

Lúc khởi nghiệp, Taylor Swift ký kết một hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Theo hợp đồng 6 album đầu là Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) và Reputation (2017) đều thuộc quyền “sinh sát” của Big Machine Records, sau đó được bán cho công ty Ithaca Holdings của Scooter Braun khi doanh nhân 39 tuổi này mua lại Big Machine Records vào tháng 6.2019 từ người sáng lập Scott Borchetta. Giờ đây bản quyền 6 album này thuộc về Shamrock Holdings.

Theo People, kể từ ngày 1.11, Taylor Swift được phép thu âm lại 5 trong số 6 album đầu tiên của mình một cách hợp pháp. Nữ ca sĩ cũng cho biết trong tuyên bố hôm 16.11 rằng cô đang trong quá trình thu âm lại những bài hát ban đầu của mình và “được đánh giá là rất thú vị, mãn nhãn”.