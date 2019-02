9 người bị truy tố vì bịa tin sao ‘Train to Busan’ làm bồ nhí

Ngày 11.2, bộ phận an ninh mạng của Sở cảnh sát Seoul cho biết đã chuyển hồ sơ 9 kẻ phát tán tin đồn hẹn hò giữa đạo diễn Na Young Suk và minh tinh Jung Yoo Mi cho bên công tố. 9 người này bao gồm một nữ nhà văn tự do họ Jung, nữ biên kịch họ Lee, cô Choi và một số cư dân mạng.

Trong hồ sơ của cảnh sát, cô Jung được xác định là nguồn gốc của tin đồn yêu đương giữa hai tên tuổi hàng đầu showbiz Hàn, còn cô Choi là người phát tán và đăng tải tất cả trên mạng xã hội. Cả hai bị cáo buộc tội phỉ báng. Ngoài ra, ông Joo và hai người khác nhiều khả năng sẽ chịu tội danh xúc phạm danh dự khi để lại những bình luận ác ý trong bài viết về "chuyện tình cảm" của Na Young Suk và Jung Yoo Mi. Năm cá nhân còn lại bao gồm ông Choi bị tố đăng tải tin tức không đúng sự thật trên blog và các diễn đàn cộng đồng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKOP Việc 9 kẻ bịa chuyện Na Young Suk và Jung Yoo Mi ngoại tình sắp bị truy tố, được công chúng Hàn Quốc ủng hộ

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cô Jung với cô Choi lan truyền tin đồn mà họ nghe được từ các đồng nghiệp về đạo diễn họ Na và người đẹp sinh năm 1983 qua ứng dụng trò chuyện trên KakaoTalk. Tin tức không hay này sau đó lại được chia sẻ nhanh chóng thông qua các phòng chat mở trên KakaoTalk. Cảnh sát cũng đã bắt tay điều tra quá trình phát tán tin đồn trên mạng thông qua các phòng chat mở này và triệu tập các cá nhân liên quan. Được biết, Jung Yoo Mi cũng tích cực phối hợp điều tra trong vai trò là nạn nhân.

Trước thông báo từ cơ quan chức năng, công ty quản lý SOOP Entertainment tuyên bố sẽ theo đuổi kiện tụng đến cùng. Đại diện SOOP Entertainment đưa ra phát ngôn: “Chúng tôi không có kế hoạch hòa giải hay thể hiện sự khoan hồng trong việc này”.

ẢNH: GETTY/AFP Trước Na Young Suk, Jung Yoo Mi (bìa trái) từng dính tin đồn tình cảm với Gong Yoo

Tháng 10 năm ngoái, tin đồn đạo diễn Na Young Suk và Jung Yoo Mi nảy sinh tình cảm bỗng nở rộ. Một số nguồn tin tiết lộ cả hai phát triển quan hệ sau khi hợp tác trong chương trình giải trí Youn's Kitchen. Tin tức trên khiến dư luận Hàn Quốc rất sốc bởi Na Young Suk đã có gia đình. Ngay lập tức, hai nghệ sĩ phải lên tiếng phản bác mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra xử lý nghiêm những người phát tán tin đồn sai sự thật. Cả hai quyết tâm dùng đến hành động pháp lý trước nguồn tin vô căn cứ.

Na Young Suk là đạo diễn tài năng tại Hàn Quốc. Ông được biết đến qua các chương trình thực tế mang tính giải trí cao nhưng cũng đầy ý nghĩa như 1 Night 2 Days, Grandpas Over Flowers, Three Meals a Day, New Journey to the West, Youn's Kitchen… Ông từng đến Việt Nam ghi hình show Journey to the West mùa 4.

Còn Jung Yoo Mi cũng rất được yêu thích với các phim Discovery of Love, I Need of Romance, Que Sera Sera, The Himalayas, Silenced… và đặc biệt là Train To Busan.