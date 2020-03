Á hậu Diễm Trang quyết định ở lại Ba Lan dù dịch Covid-19 đang hoành hành

Mới đây, á hậu Diễm Trang vừa chia sẻ cảm giác bối rối trên trang cá nhân khi Ba Lan ra quyết định đóng cửa đất nước trong khi cô chuẩn bị bay về Việt Nam. Á hậu Việt Nam 2014 viết trên trang cá nhân: "Hôm qua là một ngày cực kỳ căng thẳng, hoảng loạn đối với Trang, khi biết được quyết định Ba Lan sẽ phong tỏa cả nước, hủy tất cả chuyến bay quốc tế trong vòng 10 ngày, trong khi đinh ninh với dự định sẽ về sớm trong tuần tới, có 5 tiếng để quyết định là sẽ bỏ vé, để mua vé mới bay vào 23 giờ 40 phút, trước lệnh cấm có hiệu lực từ 0 giờ hay không".

Á hậu Diễm Trang từng phân vân lựa chọn về Việt Nam hay ở lại Ba Lan trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát Ảnh: FBNV

Mặc dù ông xã ủng hộ cô và con gái trở về Việt Nam nhưng Diễm Trang vẫn lưỡng lự và lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp tại châu Âu cũng như Việt Nam. Diễm Trang chia sẻ: "Chồng ủng hộ về, một mình ở lại, vì muốn mẹ con an toàn khi về trước. Còn mình thì đau đầu vì một mình đi cùng Julia, hầu như các ca lây nhiễm gần đây đều do đi từ sân bay về hoặc ngồi chung chuyến bay dài, còn ở lại cũng sẽ là đang ở tâm dịch". Bên cạnh đó, người đẹp còn liên hệ với gia đình để tham khảo ý kiến. Sau khi tung đồng xu để đưa ra lựa chọn theo lời khuyên của người thân thì á hậu quyết định không tin vào sự may rủi và tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng, Diễm Trang quyết định ở lại Ba Lan cùng ông xã và khẳng định sẽ ở nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai để tránh việc lây nhiễm. Người đẹp tâm sự: "Mình nghĩ đây là thời điểm cần sự tỉnh táo và tính toán chứ không chỉ tung đồng xu, nên đã cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ thêm. Trong khi vali đã xếp đồ sẵn và gọi hỏi những người thân nhất. Thế là vali đã chuẩn bị sẵn nhưng Trang quyết định ở lại vì nguy cơ mắc bệnh khi dịch chuyển là rất cao, bên đây từ giờ là chỉ có ngồi nhà không tiếp xúc gần ai để tránh bị lây nhiễm".

Á hậu Diễm Trang lựa chọn ở lại Ba Lan cùng chồng và con gái Ảnh: FBNV

Ngoài ra, á hậu Diễm Trang còn cập nhật tình hình hiện tại ở Ba Lan: "Ba Lan hiện chỉ gần 100 ca nhưng đã đóng cửa đất nước, các hình thức giải trí, trường học đóng cửa, cấm tụ tập đông người. Không biết đây có phải quyết định đúng hay không khi ở lại Ba Lan nhưng dù gì gia đình mình được ở bên nhau trong mùa dịch bệnh và chọn cách hạn chế dịch chuyển". Sau khi tình hình ổn định, Diễm Trang sẽ bay về Việt Nam và chấp nhận cách ly 14 ngày. Diễm Trang viết thêm: "Sau thời gian phong tỏa của Ba Lan, tình hình ổn hơn mình sẽ được về và bị cách ly tập trung trong 14 ngày. Đường về còn dài lắm. Thật sự mong mọi sự bình yên và vượt qua đại dịch này".

Trước đó, người đẹp cùng con gái bay sang Ba Lan thăm ông xã, tại đây, cô thường xuyên bị kỳ thị bởi một số người dân địa phương. Hiện tại, á hậu Diễm Trang vẫn ở lại Ba Lan cùng chồng và con gái để chờ đợi những diễn biến mới của dịch Covid-19.