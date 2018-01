Ngày 17.1, Sportschosun cho biết nữ diễn viên Sung Hyun Ah sẽ đảm nhận nhân vật Oh Bok Sil trong bộ phim truyền hình Wave and Wave. Đây là tác phẩm đánh dấu sự ''tái xuất'' của cô sau 7 năm im hơi lặng tiếng, kể từ bộ phim Flames of Desire (Ngọn lửa tham vọng) của đài MBC vào năm 2011. Hồi năm 2016, người đẹp cũng có màn xuất hiện chớp nhoáng trong vai khách mời đặc biệt trong phim điện ảnh The Net.



Thông tin về bộ phim mới của Sung Hyun Ah nhanh chóng gây nhiều chú ý. Dư luận đặt nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của cô ở dự án này. Phía nhà sản xuất cho biết lý do chọn Sung Hyun Ah là vì cô có bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Đồng thời, họ cũng khẳng định: “Việc xa rời diễn xuất một thời gian dài không hề làm giảm đi sự thấu hiểu của cô với nhân vật. Hyun Ah hiểu sâu sắc về vai diễn này”.

Wave and Wave xoay quanh một gia đình bị chia cách bởi chiến tranh. Mặc dù trải qua nhiều nỗi đau nhưng Oh Bok Sil và gia đình vẫn không hề bỏ cuộc. Tác phẩm dự kiến sẽ đến với khán giả vào tháng 2 năm nay trên đài KBS2. Dù nội dung, dàn ê-kíp hay thời điểm cụ thể ra mắt phim vẫn chưa được cập nhật gì thêm, nhưng công chúng dành cho dự án này sự quan tâm lớn. Bởi nhiều người muốn thấy Sung Hyun Ah một lần nữa tỏa sáng trên màn ảnh. tin liên quan Cựu Á hậu Hàn Quốc được phán quyết vô tội sau cáo buộc bán dâm Trước khi dính phải lùm xùm đời tư, Á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc 1994 là một gương mặt nổi tiếng của showbiz Hàn và được khán giả châu Á biết đến qua các phim Thần y Heojoon, Có một ngày, Phụ nữ tốt phụ nữ xấu, Lee San: Triều đại Chosun, Công chúa Jamyung, Khách hàng là thượng đế, Bằng chứng ngoại tình… Trước khi dính phải lùm xùm đời tư, Á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc 1994 là một gương mặt nổi tiếng của showbiz Hàn và được khán giả châu Á biết đến qua các phim Thần y Heojoon, Có một ngày, Phụ nữ tốt phụ nữ xấu, Lee San: Triều đại Chosun, Công chúa Jamyung, Khách hàng là thượng đế, Bằng chứng ngoại tình… Năm 2007, cô từng giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Fantastic Malaga ở Tây Ban Nha cho vai diễn trong bộ phim kinh dị Cello.

Thế nhưng, tất cả mọi thành tựu đó đều bị scandal bán dâm tiền tỉ chôn vùi. Năm 2014 và 2015, Sung Hyun Ah nhiều lần ra tòa vì cáo buộc bán dâm. Theo truyền thông xứ kim chi, khoảng thời gian từ tháng 2 - 3.2010, cô ba lần lên giường với một doanh nhân và nhận 50 triệu won (hơn 1 tỉ đồng) từ ông này. Cô bị phạt 2 triệu won vì tội bán dâm tại phiên tòa tháng 8.2014, nhưng đến năm 2016, nữ diễn viên được tuyên vô tội sau hai năm kháng án.

Biến cố tiếp tục ập đến với Sung Hyun Ah khi chồng của cô là ông Choi tự tử vào tháng 5.2017. Lúc sinh thời, ông bị điều tra tội tham ô. Ông Choi là chồng thứ hai của Sung Hyun Ah, trước đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài ba năm (2007 - 2010) với doanh nhân Heo Eun Gyo.

Thanh Đào

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER