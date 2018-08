Á hậu Hoàng Oanh đội nón lá du ngoạn khắp châu Âu

Sau thời gian làm việc không ngừng nghỉ, Hoàng Oanh đã quyết định tự thưởng cho mình chuyến du lịch dài ngày tại châu Âu cùng hội bạn thân mà cô gọi là "chuyến đi của thanh xuân". Đặc biệt, hành trang lần này của Hoàng Oanh còn có một món đồ mà cô cất công mang theo, đó chính là chiếc nón lá phiên bản mini rất đáng yêu.

Đến mỗi nơi đi qua, Hoàng Oanh đều đội nón lá dể chụp ảnh khiến nhiều khách du lịch hiếu kỳ, dừng lại ngắm nhìn. Và chỉ đợi có thế, cô lập tức giới thiệu với mọi người bằng tất cả niềm tự hào: "Hello, I'm Vietnamese. This is our traditional hat" (Xin chào, tôi là người Việt Nam. Và đây là chiếc nón truyền thống của đất nước chúng tôi).

Hoàng Oanh tự hào đội nón lá giữa trời Tây

Ý tưởng đội nón lá đi vòng quanh thế giới của Hoàng Oanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ từ dân mạng. Người đẹp chia sẻ: "Với Oanh, ước mơ du lịch vòng quanh thế giới từng rất xa vời nhưng đó luôn là động lực để mình cố gắng làm việc và học hỏi nhiều hơn. Cho đến nay, Oanh đã đặt được những bước chân đầu tiên cho ước mơ này của mình và càng tự hào hơn khi có thể mang văn hóa Việt đi khắp thế giới. Tuổi trẻ quý giá và mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống! Hãy sống hết mình và thật hạnh phúc".