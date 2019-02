Á hậu Huyền My: Áp lực vì sợ khán giả quên mình

* Năm 2018, điều gì khiến Huyền My tự hào nhất? Điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất?

- Á hậu Huyền My: 2018 là năm thành công khi tôi đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, có thể kể đến việc tôi ra mắt dự án điện ảnh đầu tay của mình tại Myanmar và nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tôi nghĩ đó là một trong những bước ngoặt mới cũng là thành công lớn nhất của tôi trong năm. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục những hoạt động xã hội, thiện nguyện của mình cũng như có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo mới tại Myanmar và Việt Nam.

Còn điều khiến tôi tiếc nuối lại không liên quan đến công việc lắm mà chủ yếu là gia đình. Tôi rất muốn rằng khi bản thân có điều kiện sẽ đưa bà nội đi chơi để tận hưởng những thành quả của mình. Nhưng khi tôi có đủ khả năng thì bà lại không còn đủ sức khỏe. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất.

* Từ một hoa hậu, việc lấn sân sang lĩnh vực đóng phim khiến bạn gặp phải khó khăn gì? Tại sao trong lần đầu làm diễn viên, Huyền My không chọn một bộ phim trong nước?

- Những khó khăn của tôi trong dự án phim đầu tay ngay cả diễn viên chuyên nghiệp đều chưa gặp phải. Chẳng hạn như rào cản về ngôn ngữ, địa lý, văn hóa vì khi tôi sang Myanmar đóng thì 100% bằng tiếng Anh. Với một diễn viên tay ngang, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý những điều đó. Nhưng tôi may mắn có gia đình ủng hộ, đạo diễn giúp đỡ tôi nhiều trong quá trình quay phim. Sau khi nhận những phản hồi từ phía khán giả thì tôi xem đó là thành công của mình.

Nhiều người hỏi tôi tại sao không chọn một dự án phim trong nước để thử sức mà lại tự làm khó mình bằng một bộ phim nước ngoài. Tôi nghĩ là do duyên chưa tới mặc dù tôi nhận được hơn 10 lời mời từ khi trở thành Á hậu Việt Nam 2014. Nhiều khi do hai bên chưa cùng tiếng nói, kịch bản chưa thực sự phù hợp với hình ảnh mình theo đuổi và nhiều vấn đề khách quan khác. Thậm chí, có lúc cả hai bên quyết định xong xuôi hết và tôi sẽ vào TP.HCM trước ba tháng để tập võ nhưng vì thời gian không phù hợp nên lại thôi. Trong năm tới, tôi hi vọng sẽ có cơ hội để thử sức.

Ảnh: NVCC Vướng không ít ồn ào, Huyền My khẳng định cô chưa từng có ý định bỏ nghề dù chịu nhiều áp lực dư luận

* Ngày nay, khi các cuộc thi sắc đẹp xuất hiện ngày càng nhiều và “sản sinh” ra nhiều Hoa hậu, Á hậu, Huyền My có sợ khán giả sẽ quên mình?

- Tôi rất sợ khán giả sẽ quên mất mình. Tôi cũng sợ khán giả sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy mình trong một hình tượng mà chính bản thân tôi cũng nhàm chán. Hình ảnh Huyền My trong thời gian qua mọi người đã quá quen rồi. Nên cũng có khoảng thời gian tôi loay hoay vì không biết mình nên theo đuổi hình tượng nào để công chúng đón nhận. Nhưng rồi tôi nghĩ mình nên là mình thì sẽ tự tin nhất và khán giả cũng sẽ yêu thích cái tôi của mình nhất.

* Trong suốt thời gian theo đuổi hoạt động nghệ thuật, đâu là cách Huyền My đối với phó với những cám dỗ cũng như thị phi xung quanh?

- Đó cũng là một trong những áp lực của cá nhân tôi và rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung. Đối với những thị phi xung quanh mình, tôi thường chọn cách im lặng. Bởi vì tôi là người sống nội tâm và không có thói quen giải thích trước bất kỳ sự hiểu lầm hay oan ức nào cả. Khi người ta đã không thích mình hoặc suy nghĩ không đúng về mình thì càng giải thích người ta càng không tin. Nên tôi thường im lặng và để thời gian chứng minh, miễn là mình không làm gì thấy có lỗi với bản thân là được.

Ảnh: NVCC Kể từ khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My từng bước chứng tỏ năng lực bản thân khi vào Top 10 Miss Grand International 2017. Cô xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang trong nước

* Trước những áp lực dư luận, Huyền My đã từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề, muốn quay lại cuộc sống bình thường chưa?

- Chỉ khi tôi lập gia đình tôi mới từ bỏ nghệ thuật thôi, còn đến bây giờ tôi vẫn chưa có ý định đó. Tôi rất thích công việc của mình bây giờ bởi đó là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ khi còn bé. Thậm chí, nhiều lúc tôi nghĩ rằng công việc này sinh ra là dành cho mình vậy. Chẳng hạn như trước đây, tôi không hề có ý định dự thi một cuộc thi nhan sắc nào cả, nhưng rồi có duyên lại gắn bó với Hoa hậu Việt Nam. Tôi nghĩ chỉ cần mình nỗ lực từng ngày để không phụ lòng khán giả thì mọi áp lực sẽ qua.

* Nhiều năm hoạt động trong nghề, có bao giờ Huyền My bị đồng nghiệp chơi xấu chưa?

- Tôi cũng không rõ về chuyện này. Nhưng chắc chắn rằng trong bất kỳ môi trường nào cũng sẽ có người thích và không thích mình. Tôi thấy đó là việc bình thường vì tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, trong khi mỗi cá nhân đều sẽ có một quan điểm riêng. Tôi không có quá nhiều bạn thân trong showbiz. Tôi chỉ thân với chị Mai Phương Thúy và chị Phương Oanh. Đó là hai người mà tôi tâm sự nhiều thứ trong cuộc sống nhất mà không phải sợ bất kỳ điều gì cả.

Trước đây, tôi và Kỳ Duyên vô tình bị đặt lên bàn cân so sánh khi hai đứa đăng quang cùng một cuộc thi, ngôi vị cũng sát nhau. Nhìn về mặt tích cực, khi khán giả so sánh hai chị em nghĩa là họ đang quan tâm chúng tôi. Tôi chưa bao giờ áp lực vì điều này. Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi chứ không dò xét ai cả. Bây giờ cả hai có con đường riêng, định hướng riêng không ai liên quan đến ai cả nên khán giả sẽ có cái nhìn công tâm hơn.

Ảnh: NVCC Huyền My nỗ lực thay đổi bản thân không ngừng vì sợ bị khán giả nhàm chán

* 2019 là năm tuổi của Huyền My. Người ta thường có tâm lý kỵ năm tuổi vì không tốt. Bạn quan niệm như thế nào về điều này?

- Tôi không áp lực trước vấn đề phải kiêng kỵ năm tuổi hay không. Khi gặp phải một chuyện gì đấy, tôi nghĩ rằng đó là lỗi do tôi chứ không phải vì năm tuổi hay như thế nào cả. Tôi nghĩ mọi thứ cứ để tự nhiên, bản thân mình nếu biết cố gắng thì vẫn sẽ vượt qua được thôi.

* Kế hoạch đón Tết Nguyên đán của Huyền My có gì đặc biệt?

- Năm nào cũng vậy, tôi đều dành thời gian đi du lịch cùng gia đình. Nó giống như một kỳ nghỉ xả hơi cho năm cũ và lấy lại năng lượng để bắt đầu năm mới. Chính vì thế năm nay cũng không ngoại lệ và mùng 2 Tết gia đình tôi sẽ xuất hành. Nói về kỷ niệm Tết, tôi nhớ nhất là những ngày còn bé. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ nhất vì mình được nghỉ học, được cùng bà gói bánh chưng. Bây giờ nhà tôi chuyển lên chung cư rồi nên không còn giữ thói quen này, điều đó khiến tôi nhớ Tết ngày xưa hơn.

* Ông bà, bố mẹ có hối bạn chuyện lấy chồng chưa?

- Mọi người trong gia đình tôi tin rằng khi nào duyên đến thì sẽ đến nên không gây áp lực cho tôi về điều này. Bản thân tôi cũng vậy. Nhiều người nói rằng người như tôi sẽ khó tìm được tấm chồng nhưng tôi tin vào duyên số. Tôi không có tiêu chuẩn quá cao về chuyện chọn người yêu nên tôi nghĩ xinh đẹp hay như thế nào không phải là yếu tố. Nếu duyên chưa đến thì tôi vẫn phải chờ thôi.

* Cảm ơn Huyền My về cuộc trò chuyện này!