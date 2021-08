Á hậu Kiều Loan 'hạ gục' đối thủ Jsol, giành 3 điểm 10 tại 'The Heroes'.

Tham gia cuộc thi hát nhạc dance - điện tử The Heroes 2021 (phiên bản mới của The Remix), Á hậu Kiều Loan được nhiều người đánh giá cao khi là một trong những "chiến binh" mạnh năm nay, bởi trước đó cô đã chứng minh thực lực qua nhiều cuộc thi hát khác như Trời sinh một cặp, King of Rap...

Á hậu Kiều Loan khi đi hát lấy nghệ danh là Lona Kiều Loan không chỉ có chất giọng đầy nội lực mà còn luôn biết biến hóa trên sân khấu qua các màn trình diễn dàn dựng công phu, nhiều màu sắc. Sau 3 vòng thi liên tiếp, cô nàng bộc lộ mọi điểm mạnh cũng như khẳng định được phong cách âm nhạc của mình. Tuy nhiên, không dừng lại ở hình tượng sexy, Kiều Loan mới đây lại tiếp tục “bứt phá” khi mang đến một ca khúc mới toanh - Nhất Chi Mai.

Á hậu Kiều Loan cho biết: "Đây là bài hát được viết lời từ bài thơ cùng tên của Mãn Giác Thiền sư và được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phổ lại theo dòng nhạc đương đại". Đặc biệt, tận dụng kỹ năng viết rap của mình, Kiều Loan đã sáng tác thêm 2 đoạn thơ Hán-Việt cho phần rap trong ca khúc dự thi của mình. Cùng với đó là sự biến hóa tài tình của nhà sản xuất âm nhạc - producer Kent Trần đã giúp cho đội The Fire Crown tạo được điểm nhấn ở vòng thi vừa qua.

Kiều Loan sáng tác thơ Hán-Việt cho bản rap của mình tại The Heroes Ảnh: NSCC

Mang đậm dấu ấn của master Hà Lê, ca khúc lần này được Kiều Loan và Kent Trần khoác lên chiếc áo “dân gian”, kết hợp truyền thống lẫn hiện đại. Hóa thân thành nhành mai vàng, Á hậu Kiều Loan cũng mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua triết lý của bài thơ.

Hà Lê cũng giải thích: “Lona Kiều Loan đã chấp nhận sự thay đổi vô thường của cuộc sống, chấp nhận cái khó khăn đã xảy ra với mình khi bắt đầu từ con số 0 với âm nhạc. Những thành công đến với em ấy từng bước và tất cả đã tạo ra một Lona bản lĩnh như ngày hôm nay”. Anh còn ám chỉ rằng Kiều Loan cũng kiên cường, mạnh mẽ giống như “nhành mai” được nhắc đến trong bài thơ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Kiều Loan hát được dòng nhạc dân gian đương đại rất tốt. Anh nhận xét: “Trong đầu anh luôn nghĩ rằng em sẽ hát những ca khúc ngắn và nhẹ mà thôi. Thế nhưng hôm nay em lại có những nấc lên nấc xuống trong từng câu hát, rõ ra một cách hoàn toàn, giống như những nghệ sĩ đã từng làm điều đó hàng trăm hàng ngàn lần”.

Không chỉ các vị master mà dàn giám khảo quyền lực của chương trình cũng bày tỏ sự thích thú với “nước cờ” lần này của người đẹp gốc Quảng Nam sinh năm 2000.

Các giám khảo dành nhiều lời khen cho tiết mục của Kiều Loan, giúp cô trở thành chiến binh nữ đạt điểm cao nhất tại The Heroes Ảnh: NSCC

Với sự lựa chọn độc đáo trong phần trình diễn này, đội The Fire Crown của Á hậu Kiều Loan đã xuất sắc nhận được 3 điểm 10, trong đó có master Nguyễn Hải Phong. Còn lại là các điểm số 9,5 đến từ các giám khảo khác. Tổng số điểm 68 đã giúp Lona giành chiến thắng trước đội Giang Danh của nam ca sĩ Jsol. Đây cũng là kỷ lục mới khi Lona Kiều Loan trở thành 1 trong 2 thí sinh đạt số điểm cao nhất tại The Heroes 2021 tính đến thời điểm hiện tại.

Nếu như vòng trước chỉ cược 30% thì lần này cô nàng quyết định đặt cược cho trận đấu là 50% với số tiền 52,5 triệu đồng. Sau khi giành chiến thắng, số tiền hiện tại của đội Kiều Loan - Kent Trần đã được nâng lên gấp đôi là 103,75 triệu đồng sau khi lấy đi 50% số tiền từ đội Giang Danh. Hiện tại, Á hậu Kiều Loan đang xếp hạng thứ 4 sau 4 vòng thi tại The Heroes.