Á hậu Thanh Tú sinh con trai

Một nguồn tin riêng cho biết Á hậu Thanh Tú đã sinh con trai vào giữa tháng 6.2019. Tuy nhiên, thông tin này được cô và gia đình giữ kín, không chia sẻ trước báo giới.

Thanh Tú và doanh nhân Nguyễn Thành Phương kết hôn vào tháng 12.2018, sau một năm hẹn hò. Kể từ khi “về chung một nhà”, Á hậu Việt Nam 2016 không ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng ông xã trên trang cá nhân. Khi được fan hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn, cô cho biết: “Có nhiều thay đổi chứ em, ngày xưa ở nhà chị cũng không phải làm gì, lấy chồng rồi mình phải bắt đầu xây dựng tổ ấm của riêng mình, phải biết sắp đặt các việc trong gia đình".

Ảnh: TL Hình ảnh Thanh Tú lộ bụng bầu trong tiệc sinh nhật

Sau khi kết hôn, Thanh Tú vướng tin đồn mang thai. Cụ thể khi cô chia sẻ hình ảnh trong chuyến trăng mật trên trang cá nhân, một người bạn vô tình tiết lộ: "Giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa nhé. Bảo trọng". Sau đó, loạt hình ảnh cô chụp cùng chị gái Trà My với gương mặt phá nét, vòng hai lớn bất thường khiến người hâm mộ thêm phần hoài nghi về chuyện cô và ông xã sắp chào đón thành viên mới. Tuy nhiên, người đẹp im lặng trước tin đồn này.

Tháng 4.2019, trong đoạn clip chị gái Trà My chia sẻ về sinh nhật Thanh Tú, nhiều người nhanh chóng phát hiện hình ảnh cô diện đồ bầu, bụng to vượt mặt. Ngoại hình mỹ nhân sinh năm 1994 có phần mũm mĩm, vòng hai to rõ rệt.