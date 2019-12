Á hậu Thúy An nóng bỏng với bikini tại Hoa hậu Liên lục địa 2019

Ngày 4.12, Thúy An đáp chuyến bay đến Ai Cập bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental 2019. Tham gia buổi shooting đầu tiên, phần thi bikini cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ cuộc thi, người đẹp biết cách làm nổi bật mình với hình ảnh chỉn chu từ trang phục đến cách trang điểm. Mới đây, cô “đốt mắt” người hâm mộ với hình ảnh diện áo tắm màu vàng khoe sắc vóc gợi cảm bên hồ bơi.

Á hậu Thúy An khoe hình thể nóng bỏng trong thiết kế cắt xẻ táo bạo Ảnh: FBNV

Khác với hình ảnh mong manh, ngọt ngào trước đây, Thúy An ghi điểm bởi hình thể nóng bỏng, quyến rũ. Được biết, người đẹp đã trải qua quá trình luyện tập và trau dồi những kỹ năng cần thiết để phù hợp với đấu trường nhan sắc quốc tế . Ở thời điểm hiện tại, Á hậu sinh năm 1997 sở hữu số đo hình thể 83-62-89 cùng chiều cao 1,68m.

Người đẹp được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi Ảnh: FBNV

Tới Miss Intercontinental với tinh thần của một chiến binh, Thúy An đang từng bước nỗ lực hết mình để tỏa sáng và ghi dấu ấn tại đấu trường nhan sắc quốc tế này. Người đẹp khiến fan hài lòng bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng lẫn trang phục. Mỗi lần xuất hiện, cô tạo dấu ấn bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng không hề kém cạnh các đối thủ. Trước đó, cô chuẩn bị hơn 90kg hành lý để “mang chuông đi đánh xứ người".

Với sự thể hiện của cô, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng Thúy An sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi. “Áp lực và thành công của những đại diện đi trước đã chuyển thành động lực để An nỗ lực chinh chiến hết sức, tỏa sáng theo cách riêng tại Miss Intercontinental", Thuý An chia sẻ. Đêm chung kết Miss Intercontinental sẽ chính thức diễn ra vào tối 20.12.