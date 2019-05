Á quân ‘Gương mặt thân quen nhí’: 'Tôi sợ bị so sánh với Phương Mỹ Chi'

Trương Nhã Thy được nhiều người biết đến là một trong những giọng ca sáng giá tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2015, Nhã Thy từng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những ca khúc dân ca ngọt ngào trong mùa ba khi vào team ca sĩ Cẩm Ly.

Năm 2016, cùng với Lê Việt, giọng ca nhí này lại xuất sắc trở thành á quân của cuộc thi Gương mặt thân quen nhí. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trong trẻo và ngoại hình sáng sân khấu, Nhã Thy nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình nhưng quyết định tập trung vào việc học văn hóa trước.

Ảnh: NVCC Á quân Gương mặt thân quen nhí 2016 nay đã lớn phổng phao, xinh đẹp

Năm 2018, một lần nữa Nhã Thy lại khiến mọi người bất ngờ với kết quả đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Nhạc Viện TP.HCM với tổng điểm 27. Chia sẻ về thành tích học tập đáng nể này, giọng ca sinh năm 2003 cho biết đã rất nỗ lực để học tập và rèn luyện thanh nhạc. "Em được các giáo viên thanh nhạc là cô Hồ Quỳnh Hương, cô Minh Huyền tận tình chỉ dạy giúp em có nhiều kinh nghiệm. Em cũng đã tự cố gắng rất nhiều, mỗi ngày em đều học hát, học thanh nhạc, học nhạc cụ. Thời điểm đó em không đi diễn nhiều nên có nhiều thời gian để học văn hóa và học thanh nhạc hơn", Nhã Thy bật mí. Mới đây, Nhã Thy cho ra mắt MV Vô cùng và dự án âm nhạc Đi và hát. Biên đạo Lê Việt là người đã đồng hành cùng Nhã Thy trong chương trình Gương mặt thân quen nhí 2016, khẳng định những sản phẩm âm nhạc này chỉ để cô bé thỏa mãn niềm đam mê ca hát. "Chúng tôi không hướng cho bé đi show, đi diễn kiếm tiền mà chỉ muốn bé được ca hát để thỏa mãn đam mê song song với việc học. Hiện tại thì gia đình vẫn muốn bé tập trung học văn hóa rồi mới đào tạo bé trở thành ca sĩ chuyên nghiệp", Lê Việt cho hay.

Ngoài ra, nhắc đến giọng ca nhí chuyên hát dân ca, khán giả cũng dễ dàng nhớ đến Phương Mỹ Chi. Điều này từng khiến Nhã Thy buồn lòng. “Em sợ bị so sánh với Phương Mỹ Chi lắm, vì thời gian thi The Voice Kids em hát chuyên về dòng nhạc dân ca và Phương Mỹ Chi cũng vậy. Mọi người cũng thường so sánh hai đứa khiến em từng rất buồn. Em cũng thường xuyên lên xem những tiết mục mình biểu diễn và đọc những dòng nhận xét của mọi người. Những lời khen chê và so sánh khiến em rất buồn và hụt hẩng. Nhưng sau này khi lớn hơn, em có suy nghĩ khác là tại sao mình lại phải quan tâm quá nhiều đến những ý kiến đó và em sẽ tập trung vào bản thân mình hơn, cố gắng học hát và rèn luyện bản thân hơn", Nhã Thy chia sẻ.