Adele vui vẻ mừng sinh nhật sau đổ vỡ hôn nhân

Trên Instagram cá nhân, Adele đã đăng tải khoảnh khắc vui vẻ cùng với bạn bè trong sinh nhật lần thứ 31. Giọng ca Rolling in the deep đã có những chia sẻ lạc quan về cuộc sống hiện tại. Cô viết: “Năm 30 tuổi là quãng thời gian khó khăn của một đời người. Tôi đã chạm đến ngưỡng này và thấy mình sẽ phải cố gắng hơn. Cho dù cuộc sống này của chúng ta có hối hả và phức tạp thì tôi đã thay đổi mạnh mẽ trong vài năm qua. Tôi cảm thấy mình vẫn ổn khi liên tục thay đổi chính mình. Năm 31 tuổi là một năm đầy ý nghĩa, tôi sẽ dành tất cả cho bản thân mình. Lần đầu tiên trong vòng một thập niên, tôi đã sẵn sàng để cảm nhận thế giới xung quanh mình và tìm kiếm nó một lần nữa. Hãy tử tế với chính bản thân mình, đi chậm lại, đặt điện thoại xuống và cười thật to khi mỗi cơ hội đến với mình. Học cách để yêu bản thân mình thật chân thành và biết rằng điều đó là quá đủ. Cuối cùng, tôi sẽ học cách để yêu các bạn nhiều hơn”.

Cuối những dòng tâm sự Adele còn đùa rằng sẽ cho ra mắt một bài hát để trêu chọc mọi người.

Ảnh: chụp màn hình Adele tổ chức tiệc sinh nhật cùng với bạn bè

Hình ảnh “Họa mi nước Anh” cười tươi trong tiệc sinh nhật cùng với sự tích cực trong suy nghĩ đã làm cho các fan của cô cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật thì một số khán giả cũng hi vọng rằng Adele sẽ sớm trở lại với một album chất lượng.

Hồi tháng 4, giọng ca Hello và chồng tuyên bố ly thân sau 8 năm bên nhau. Sự đổ vỡ của cặp đôi này đã trở thành một chủ đề tranh cãi giữa những người yêu nhạc Adele khi một bộ phận người hâm mộ tỏ ra vui mừng trước thông tin này vì họ cho rằng Adele sẽ cho ra một album mới với ca khúc sầu thảm. Vụ việc đã khiến cho đại diện truyền thông của giọng ca Someone like you phải lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng ngay phong trào này vì đây là hành động phản cảm và gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Sau khi ly thân, cả hai cam kết sẽ cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Adele và Simon Konecki công khai mối quan hệ vào năm 2012, sau đó kết hôn năm 2017. Nữ ca sĩ tài năng luôn tự hào khi nói về hạnh phúc của gia đình mình, thậm chí, cô có thể hủy tour diễn vì chồng con. Cô tâm sự: “Tất cả mối quan hệ của tôi đều quan trọng hơn bất cứ tour diễn nào. Nếu quan hệ của tôi với Simon hay với con trai Angelo có dấu hiệu bất ổn thì tôi sẽ ưu tiên nó và hủy tất cả tour diễn để bảo vệ nó".