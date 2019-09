Ahn Jae Hyun khẳng định không tham gia nhóm chat sex của Jung Joon Young

Trong khi vụ ly hôn của Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun đang thành tâm điểm chú ý của truyền thông xứ kim chi những ngày qua thì những tin đồn không tốt về mỹ nam Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ cũng được dịp râm ran trên mạng. Những phát ngôn của tài tử họ Ahn trong quá khứ cũng được nhiều khán giả “đào xới” trở lại.

Thuở tham gia show Tân Tây Du Ký (đài tvN), nghệ sĩ sinh năm 1987 từng chia sẻ rằng anh và Jung Joon Young là bạn thân của nhau, cả hai trở nên gắn bó bền chặt khi cùng làm MC chương trình M Countdown của Mnet. Dựa vào câu nói trên của Ahn Jae Hyun, nhiều người tin chắc rằng Jung Joon Young không có lý gì lại không chia sẻ các video quay lén và những ảnh nóng về các nạn nhân của hắn cho bạn thân xem. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ Ahn Jae Hyun là một phần của nhóm chat sex từng bị phanh phui cách đây ít lâu với sự tham gia của hàng loạt thần tượng đình đám như: Seung Ri, Jung Joon Young, Choi Jong Hyun…

Từng tuyên bố rất thân thiết với Jung Joon Young nhưng khi vướng tin đồn về nhóm chat sex, Ahn Jae Hyun lại ngầm thừa nhận mối quan hệ của cả hai không gắn bó như nhiều người vẫn tưởng ẢNH: OSEN

Liên quan đến tin đồn nói trên, Ahn Jae Hyun đã để luật sư riêng của mình là Bang Jung Hyun thay mặt nam diễn viên lên tiếng trước công chúng và truyền thông. Được biết, nam diễn viên 32 tuổi muốn làm rõ tất cả tin đồn dính líu đến bê bối tình dục của bạn thân Jung Joon Young. “Có thông tin cho rằng Ahn Jae Hyun là bạn thân nhất của Jung Joon Young và xét theo tính cách của cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy là một thành viên của nhóm chat sex. Ahn Jae Hyun đã đích thân tìm đến tôi và mong muốn được nói đúng sự thật về những tin đồn liên quan đến cậu bạn”, luật sư của mỹ nam phim Vì sao đưa anh tới mở lời.

Đặc biệt, đại diện pháp lý của ông xã Goo Hye Sun khẳng định Ahn Jae Hyun không phải là một phần trong nhóm chat tình dục của Jung Joon Young. Thêm vào đó, luật sư này nhấn mạnh rằng đôi bạn trên đã không gặp nhau trong hơn một năm. “Hai người chẳng bao giờ trò chuyện trên Kakaotalk và thậm chí tôi có thể chắc chắn một điều rằng Jung Joon Young đã biết “Tôi không gặp Jae Hyun trong suốt 1 năm nay” khi anh ta trò chuyện với một người khác”, người này khẳng định.

Sau thời gian ngồi yên để Goo Hye Sun tố xấu trên mạng xã hội, Ahn Jae Hyun đã bắt đầu có những động thái đáp trả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Luật sư Bang Jung Hyun cũng cho biết đây mới chỉ là khởi đầu của quá trình Ahn Jae Hyun làm sáng tỏ những tin đồn về nam diễn viên trong thời gian qua. “Trong khi Ahn Jae Hyun đang chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân với Goo Hye Sun thông qua yêu cầu ly hôn, cậu ấy cũng muốn làm sáng tỏ những tin đồn về bản thân. Bên cạnh đó, Ahn Jae Hyun sẽ có những hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại những thông tin đồn đoán liên quan đến cậu ấy và Jung Joon Young”, đại diện pháp lý của nam diễn viên nhấn mạnh.

Có thể thấy, sau thời gian “im hơi lặng tiếng”, Ahn Jae Hyun đã bắt đầu lao vào cuộc chiến ly hôn với Goo Hye Sun. Không chỉ “dọn dẹp” những tin đồn bất lợi cho bản thân, mỹ nam sinh năm 1987 cũng sẵn sàng đối mặt với những thông tin mà Goo Hye Sun kể xấu mình. Tối 5.9, luật sư của sao phim The beauty inside tuyên bố Ahn Jae Hyun sẽ đâm đơn kiện bà xã vì đưa ra những thông tin sai sự thật về anh lên mạng xã hội. Đại diện của tài tử 8X nhấn mạnh: “Hiện tại, mọi chuyện đang trở nên sai lệch do chính những thông tin mà phía Goo Hye Sun đăng tải. Ahn Jae Hyun hi vọng sẽ giải quyết vấn đề hôn nhân với cô ấy thông qua luật pháp, cậu ấy cũng hi vọng có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm về mình. Chúng tôi yêu cầu Goo Hye Sun ngừng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội đồng thời đề nghị cô ấy gửi lên tòa bức ảnh Ahn Jae Hyun ngoại tình tại khách sạn mà nữ diễn viên này từng đề cập trên mạng xã hội hôm 4.9”.