Album mới của Super Junior-K.R.Y dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes

Theo Soompi, vào ngày 8.6, Super Junior-K.R.Y đã phát hành album mini đầu tiên của nhóm mang tên When We Were Us. Album nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes quốc tế ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Thụy Điển, Nga, Kazakhstan, New Zealand, Nhật Bản, Sri Lanka, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập, Oman, Mexico, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Peru...

Super Junior-K.R.Y lập thành tích ấn tượng với album mới phát hành Ảnh: Soompi

Hơn nữa, tại thời điểm phát hành album, Super Junior-K.R.Y cũng đứng số 1 về xu hướng thời gian thực trên Twitter tại Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Singapore và Indonesia.

Super Junior-K.R.Y tiết lộ buổi biểu diễn đầu tiên cho album When We Were Us vào 18 giờ ngày 9.6 (giờ địa phương) thông qua kênh của SMTOWN trên Naver TV.

When We Were Us là sản phẩm âm nhạc đánh dấu một chặng đường mới của ba thành viên Super Junior gồm Yesung, Kyuhyun và Ryeowook khi tách thành nhóm nhỏ Super Junior-K.R.Y vào cuối năm 2006, đồng thời cũng là món quà thể hiện tình cảm với người hâm mộ.

Album có tổng cộng 6 ca khúc với ballad là giai điệu chủ đạo. Ca khúc chủ đề When We Were Us có nội dung diễn tả nỗi nhớ nhung mơ hồ của các chàng trai về người mình yêu, kèm theo đó là sự hồi tưởng những kỷ niệm đã cùng trải qua với những người đã luôn đồng hành cùng nhóm nhạc từ khi ra mắt.