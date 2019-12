‘All I want for Christmas is you’ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard

Ra đời cách đây 25 năm, All I want for Christmas is you của Mariah Carey đến nay là ca khúc Giáng sinh được nghe khắp nơi trên thế giới mỗi dịp cuối năm, song chưa từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Sau khi tái phát hành All I want for Christmas is you dưới nhiều định dạng khác nhau trong năm nay, nữ danh ca Mariah Carey rồi cũng thỏa nguyện.

All I want for Christmas is you đã vọt từ hạng 3 hồi tuần trước lên hạng 1 tuần này trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ẢNH: ELLE

Theo trang Billboard mới đây, từ vị trí thứ 3 hồi tuần trước, ca khúc đã leo lên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là ca khúc Giáng sinh thứ hai trong lịch sử từng đứng ngôi đầu bảng sau The Chipmunk Song của nhóm sóc chuột The Chipmunks vào cuối năm 1958 và là ca khúc lâu đời nhất từng chiếm vị trí số 1 sau 25 năm kể từ ngày ra mắt. Trong các khoảng thời gian 1963-1972 và 1983-1985, Billboard không cho phép các ca khúc Giáng sinh tham gia bảng xếp hạng Hot 100, mà có một bảng xếp hạng riêng dành cho những nhạc phẩm dạng này.

Ca khúc mang về cho Mariah Carey hàng triệu USD

Là đĩa đơn đầu tiên trích từ album Merry Christmas (1994), do chính Mariah Carey sáng tác, All I want for Christmas is you được giới chuyên môn lúc đó đánh giá cao nhưng người nghe không đón nhận rộng rãi như hiện nay. Độ phổ biến của nó tăng dần theo từng năm và bước sang thế kỷ 21, ca khúc này được xếp vào hàng “kinh điển”, luôn lọt vào top đĩa đơn bán chạy nhất mỗi dịp Giáng sinh về.

Thành tích cao nhất của đĩa đơn chính là vị trí thứ ba vào tháng 12.2017 và thành tích này vừa được phá vào hôm 16.12. Ước tính, ca khúc này mang về cho Mariah Carey khoảng 3,8 triệu USD mỗi năm.

Mariah Carey hiện là ca sĩ solo thành công nhất trên bảng xếp hạng Billboard ẢNH: PEOPLE

Billboard Hot 100 tổng kết từ nhiều nguồn khác nhau gồm lượt nghe online, radio và doanh số từ các định dạng khác nhau. Cụ thể, All I want for Christmas is you tính đến nay là tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu danh sách các ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất và chiếm luôn vị trí số một trên bảng xếp hạng Những ca khúc được tải trả phí nhiều nhất. Còn về radio, All I want for Christmas is you cũng đã được phát 34,4 triệu lần trên mọi kênh radio của nước Mỹ trong 7 ngày qua.

All I want for Christmas is you là đĩa đơn thứ 19 của Mariah Carey leo lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard. Nữ ca sĩ hiện là ca sĩ solo thành công nhất trên bảng xếp hạng này khi đứng trên Rihanna (14 đĩa đơn), Michael Jackson (13 đĩa đơn) và chỉ còn kém kỷ lục của ban nhạc huyền thoại The Beatles đúng một đĩa đơn.