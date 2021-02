Ấn bản kỷ niệm 10 năm Đảo mộng mơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Đảo mộng mơ ấn bản 10 năm được họa sĩ Đỗ Hoàng Tường vẽ minh họa. Ông là người gắn bó và vẽ minh họa cho các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể từ năm 1985. Trong lần in đầu tiên, cuốn Đảo mộng mơ bìa cứng có 8 minh họa màu. Ở các ấn bản bìa mềm sau này, tất cả minh họa được in đen trắng. Trong ấn bản kỷ niệm 10 năm này, cả 8 minh họa được giới thiệu lại trọn vẹn, mỗi minh họa in tràn 2 trang sách.