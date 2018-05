Andiez Nam Trương: Từ chàng đánh giày Bùi Viện đến cơ duyên viết nhạc cho Chi Pu

Andiez: "Một thời gian nữa, mọi người có cái nhìn khác về Chi Pu" * Cơ duyên nào dẫn đến việc bạn sáng tác ca khúc cho Chi Pu? - Andiez Nam Trương: Việc này xuất phát từ một dòng trạng thái tôi viết trên trang cá nhân là rất muốn sáng tác một bài hát để nói lên nỗi lòng của chị Chi, không ngờ ê-kíp của chị đọc được và chủ động liên hệ với tôi. Và tôi đã sáng tác bài Tôi vẫn hát dựa vào cảm xúc của riêng mình đồng thời đặt mình vào vị trí của chị Chi lúc đó. Sau khi xem xong, chị Chi nhắn tin cho tôi rằng chị rất thích bài hát đó nên muốn đi thu âm ngay. Không bao lâu thì ca khúc ra đời. * Thời điểm đó, Chi Pu bị "ném đá" rất nhiều về việc đi hát còn bạn cảm thấy như thế nào? - Thực sự tôi chưa gặp phải hoàn cảnh như chị nhưng tôi hiểu được cảm giác khi bị dư luận chĩa mũi dao vào là như thế nào. Lúc đó, tôi có suy nghĩ, nếu sau này mình gặp trường hợp như vậy thì sao nên rất muốn sáng tác bài hát tặng chị. Ai cũng có ước mơ và đam mê của mình nên tôi cũng mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Ảnh: Chụp màn hình Ca khúc Đóa hoa hồng do Andiez sáng tác cho Chi Pu gây chú ý những ngày qua

* Mới đây, ca khúc Đóa hoa hồng do anh cùng producer Masew sáng tác cho Chi Pu cũng tạo hiệu ứng khá tốt. Tuy nhiên, sau khi MV trình làng thì lại bị dân mạng biến thành những clip chế hài hước. Anh cảm thấy như thế nào? * Mới đây, ca khúc Đóa hoa hồng do anh cùng producer Masew sáng tác cho Chi Pu cũng tạo hiệu ứng khá tốt. Tuy nhiên, sau khi MV trình làng thì lại bị dân mạng biến thành những clip chế hài hước. Anh cảm thấy như thế nào? - Tôi rất vui khi ca khúc được đón nhận. Việc có những clip chế hay ảnh ghép mang tính hài hước nghĩa là sản phẩm được quan tâm, bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên sẽ có những điều tích cực và cả những cái tiêu cực, quá trớn nhưng tổng kết lại thì tất cả cũng chỉ là sự quan tâm của mọi người về một bài hát, về một hình ảnh nào đó. Tôi nghĩ, chỉ cần làm cái gì khiến mọi người quan tâm thì đó là thành công, giúp cho ê-kíp có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo. * Nhiều người cho rằng giọng Chi Pu khá yếu và chưa thể xem là ca sĩ chuyên nghiệp. Khi sáng tác cho một giọng ca gây nhiều tranh cãi như vậy, bạn có sự tính toán nào không? - Khi ca sĩ tìm đến tôi, tôi không quan trọng ca sĩ đó là sao hạng A, B hay C hay đời tư của họ ra sao. Họ thích nhạc của mình thì mình dốc hết tình cảm vào bài hát thôi. Âm nhạc giúp kết nối mọi người với nhau mà. Bản thân tôi thì cho rằng giọng Chi Pu có sự thay đổi rõ rệt sau hai lần hợp tác. Tôi nghĩ, một thời gian nữa, mọi người có cái nhìn khác về chị. * Xin cảm ơn Andiez!